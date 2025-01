Tuy : Le Haut-commissaire invite les personnes ressources à sensibiliser pour une libération pacifique du site de Kari Centre

Houndé, 12 janv. 2025 (AIB) – Le Haut-commissaire , Issiaka Segda, a invité, le vendredi 10 janvier 2025, les personnes ressources de la province du Tuy à sensibiliser leurs parents et proches afin de ne plus pratiquer l’orpaillage sur le site de Kari Centre ou de faire des intrusions dans le périmètre de la mine Houndé Gold Operation (HGO), pour ne pas gêner le Bataillon d’Intervention Rapide (BIR) 7 en mission de sécurisation dans la zone.

« J’invite les orpailleurs à quitter pacifiquement le site de Kari Centre pour éviter un déguerpissement forcé. Nous appelons aussi les personnes ressources à sensibiliser leurs parents et proches à ne pas aller pratiquer l’orpaillage ou à pénétrer dans ces lieux», a déclaré le Haut-commissaire de la province du Tuy, Issiaka Segda.

M. Segda s’exprimait le vendredi 10 janvier 2025, à l’issue d’une rencontre de concertation et d’information avec plusieurs personnes ressources de la province, notamment les leaders religieux, coutumiers, les OSC, et les responsables des jeunes, des femmes et des orpailleurs.

Selon l’autorité provinciale, l’objet de la rencontre était d’informer les personnes ressources du déploiement du Bataillon d’intervention rapide 7 (BIR-7) pour sécuriser les installations de la mine HGO.

Issiaka Segda a précisé que cette concertation fait suite à une rencontre tenue le mardi 7 janvier 2025 avec les représentants des orpailleurs à la mairie de Houndé, où il leur a été expliqué que leur occupation illégale du permis d’exploitation de la mine à Kari Centre gêne considérablement la mission du BIR-7.

« Il fallait donc convier les personnes ressources pour leur donner la bonne information, afin que chacun informe à son tour ses parents et proches, car il n’est plus question d’aller faire des intrusions à la mine ni de pratiquer l’orpaillage à Kari Centre », a-t-il expliqué.

M. Segda a indiqué que cette décision fait suite aux différentes négociations menées avec les orpailleurs depuis près de deux ans, à l’issue desquelles ils se sont engagés à quitter le site de Kari Centre.

Et d’ajouter : « Mais jusqu’à ce jour (vendredi 10 janvier 2025), les orpailleurs n’ont pas respecté leur engagement, bien qu’on leur ait trouvé des couloirs d’exploitation, notamment les sites de Mou et de Boni, pour qu’ils puissent continuer leurs activités. »

« Le gouverneur est venu le 7 septembre 2024 pour leur rappeler qu’il était temps de libérer le permis d’exploitation de la mine situé à Kari Centre, mais ils sont restés sur leur position… », a-t-il relaté.

Eu égard aux différentes rencontres tenues et à la présence du BIR-7, Issiaka Segda espère que les orpailleurs entendront raison et quitteront pacifiquement le site de Kari Centre. « Notre souhait le plus absolu est qu’ils (les orpailleurs) partent sans l’intervention d’une quelconque force », a-t-il affirmé.

Pour rappel, à l’issue de la rencontre du 7 septembre 2024 avec Mme le gouverneur, le délai pour le départ des orpailleurs du site de Kari Centre avait été fixé au 31 décembre 2024.

Depuis lors, plusieurs raisons sont avancées par les orpailleurs pour ne pas quitter Kari Centre.

Certains assurent qu’ils pratiquaient l’orpaillage sur le site avant que l’État n’octroie le permis d’exploitation à la mine HGO.

Pour ces derniers, il n’est pas question de partir maintenant, car ils ont investi beaucoup d’argent dans la zone dans l’espoir d’extraire de l’or.

D’autres estiment que les couloirs d’exploitation qui leur ont été attribués ne contiendraient pas d’or et que la mine devrait leur trouver de nouveaux couloirs.

Il y a également ceux qui pensent que, compte tenu du nombre de personnes vivant sur le site de Kari Centre (près de 7 500orpailleurs, selon les chiffres donnés par les orpailleurs), leur déguerpissement aurait d’énormes conséquences.

Agence d’Information du Burkina (AIB)

BEB/ata