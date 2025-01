Ouahigouya/Catholicisme: Monseigneur Justin Kientéga ouvre l’année jubilaire de rédemption

Ouahigouya, 12 janv. (AIB) – À l’occasion de la solennité du baptême de Jésus, l’Évêque du diocèse de Ouahigouya, Monseigneur Justin Kientéga, a officiellement ouvert les portes des églises et lieux de culte du diocèse. Cet acte symbolise l’entrée des fidèles de l’Église famille de Dieu du diocèse dans l’année jubilaire de rédemption. C’était ce dimanche 12 janvier 2025, à la paroisse Cathédrale Christ Roi de l’Univers de Ouahigouya.

La communauté catholique du diocèse de Ouahigouya est officiellement entrée dans l’année jubilaire ce dimanche 12 janvier 2025.

L’acte majeur a été l’ouverture de la grande porte d’entrée de l’église cathédrale Christ Roi de l’Univers, accompagné de la lecture du décret de Mgr Justin Kientéga relatif à l’ouverture de l’année jubilaire.

Les nombreux fidèles venus assister à ce grand moment de grâce, de consolation, de miséricorde et d’espérance ont communié dans la joie et la ferveur.

Au cours de la célébration eucharistique présidée par le Père Évêque Justin Kientéga, la communauté a été invitée à un renouveau spirituel et à méditer profondément sur la naissance et le baptême du Christ Sauveur.

L’Église famille de Dieu de Ouahigouya a prié pour les leaders religieux et pour tous les chrétiens qui traverseront cette année marquant les 125 ans de la rédemption, dans l’espérance d’une fin très prochaine de la crise sécuritaire et humanitaire, et l’avènement d’une paix retrouvée au Burkina Faso.

À l’occasion de cette année jubilaire, les fidèles ont été informés des conditions d’obtention de l’indulgence plénière, une pratique de la religion catholique visant à absoudre un pratiquant de ses péchés confessés.

La bénédiction solennelle Urbi et Orbi de l’Évêque Justin Kientéga aux fidèles catholiques a clôturé la célébration.

Agence d’Information du Burkina

PN/ata