Musique : Alif Naaba enflamme la scène de Ségou Art

Ségou, 6 février 2025 (AIB) — L’artiste burkinabè Alif Naaba et ses musiciens ont conquis le public du festival Ségou Art, mercredi, lors d’une soirée dédiée à la Confédération des États de l’Alliance des États du Sahel (AES), a constaté l’AIB.

La mythique scène du festival de Ségou, dressée sur les berges du fleuve Niger, a accueilli dans la nuit du mercredi 5 au jeudi 6 février 2025 une pléiade d’artistes venus célébrer une AES souveraine et maîtresse de son destin. Parmi ceux-ci figurait l’artiste burkinabè Alif Naaba, surnommé le Prince de Konkistenga accompagné de son orchestre qui a pleinement joué sa partition.

Il était 23 heures lorsque la star est montée sur scène, entonnant Zoodo, un titre dénonçant l’hypocrisie qui peut parfois dominer l’amitié. Le Prince aux pieds nus a ensuite enchaîné avec Ce soir, une invitation à danser au son du djembé, puis Barkbiga, qui rend hommage à l’enfant respectueux de ses parents, à qui l’univers ouvre ses portes.

Après quelques minutes de prestation, l’artiste décide de sortir son public de sa torpeur, probablement à cause de la barrière linguistique, lui expliquant en langue Bambara, le message d’espoir véhiculé par la chanson « Daaré » avant de l’inviter à chanter avec lui. L’alchimie a enfin pris, et les jeunes se sont mis à se trémousser autour de la scène.

Alif Naaba répète l’exercice avec son tube « M’ma », où l’auditoire devait magnifier les mamans qui consentent tant de sacrifices pour leurs enfants.

Le public entièrement acquis à sa cause, les clameurs fusent de partout pendant que le prince esquisse des pas de danse bien rythmés dont lui seul a le secret.

Avant de quitter la scène, le virtuose de la guitare et ses musiciens livrent une percussion endiablée pendant plus de cinq minutes, sous les acclamations d’un public électrisé.

En réaction, il a confié : « Le public a répondu. J’étais dans un espace où l’on propageait les mêmes valeurs et la même chaleur. Ça ne fait que donner de l’énergie ». Il a également a exhorté les chefs d’État de l’AES à poursuivre dans la même dynamique, promettant l’accompagnement des artistes.

Au cours de la soirée, d’autres artistes ont aussi livré des prestations, dont l’icône de la musique malienne Abdoulaye Diabaté et son cadet Prince Diallo. Etaient également de la partie Lamine Diabaté de la République de Guinée, Boureima Soumanou du Mali et Yacouba Moumouni du Niger.

« Voir cette grande scène déployée sur le fleuve Niger, c’est véritablement quelque chose d’exceptionnel. Nous tirons notre chapeau au ministre de la Culture Mamou Daffé », a déclaré le ministre burkinabè de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme.

Présents à l’événement, le chef de la diplomatie malienne Abdoulaye Diop et le ministre nigérien du Tourisme, le colonel-major Abdourahamane Amadou, ont salué la qualité des prestations et souhaité que les prochaines éditions de la Semaine de la Fraternité de l’AES se tiennent au Burkina Faso et au Niger.

Agence d’information du Burkina

Tilado Apollinaire ABGA