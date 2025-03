Tuy/Contrôle de présence : Le Haut-commissaire invite les directeurs et chefs de service à prendre les dispositions idoines

Houndé, 3 mars 2025 (AIB)- Le Haut-commissaire de la province du Tuy, Issiaka Segda, a invité, ce lundi 3 mars 2025, les directeurs et chefs de service à prendre les dispositions idoines pour la mise en œuvre et la réussite du contrôle de présence des agents publics.

« Au regard de l’importance d’une telle mesure, il me paraît nécessaire et opportun de vous rappeler la substance de ladite circulaire et de vous inviter à prendre les dispositions idoines pour sa mise en œuvre et sa réussite », a déclaré le Haut-commissaire du Tuy, Issiaka Segda.

M. Segda s’adressait aux directeurs et chefs de service de la province du Tuy lors de la montée des couleurs nationales, ce lundi 3 mars 2025, au sujet de la mesure gouvernementale du 10 février 2025 instruisant l’instauration du contrôle de présence des agents publics dans les ministères et institutions à partir du 1ᵉʳ mars 2025.

M. Segda a indiqué que, dans le but d’améliorer les performances de l’administration publique burkinabè et la qualité de ses services, le gouvernement envisage d’insuffler une nouvelle dynamique dans la gestion des ressources humaines.

« Cette mesure permettra une meilleure maîtrise des effectifs des agents publics, des recrutements et une rationalisation des dépenses de personnel afin de minimiser les charges indues pour le budget de l’État », a-t-il expliqué.

