Ukraine : le président Zelensky prêt pour la fin de la guerre après les menaces de Trump

Ouagadougou, 3 mars 2025 (AIB)- Le président ukrainien Volodymyr Zelensky assuré lundi soir vouloir la fin de la guerre avec Moscou « le plus vite possible », après avoir été accusé dans la journée par Donald Trump de « ne pas vouloir la paix », le président américain menaçant de « ne plus tolérer très longtemps » sa position.

« Il est très important que nous essayions de rendre notre diplomatie vraiment substantielle pour mettre fin à cette guerre le plus vite possible », a écrit le chef de l’Etat ukrainien sur X. « L’Ukraine, l’Europe, les États-Unis : ce n’est qu’ensemble que nous pourrons rétablir la sécurité pour tous nos peuples, et c’est vraiment possible ».

Réagissant à une déclaration faite dimanche à Londres, dans laquelle M. Zelensky estimait « qu’un accord mettant fin à la guerre (était) très très lointain », Donald Trump l’a menacé de « ne plus tolérer très longtemps » cette position.

« C’est la pire chose que Zelensky pouvait dire et l’Amérique ne va plus tolérer ça très longtemps », a écrit M. Trump sur son réseau Truth Social.

« Ce gars ne veut pas de paix tant qu’il a le soutien de l’Amérique », a déclaré Donald Trump, qui avait déjà menacé Volodymyr Zelensky lors de leur altercation vendredi à la Maison Blanche de « laisser tomber » l’Ukraine s’il ne se faisait pas plus conciliant.

L’altercation vendredi entre Volodymyr Zelensky, Donald Trump et son vice-président JD Vance dans le Bureau ovale de la Maison Blanche avait tourné autour des garanties de sécurité réclamées par l’Ukraine avant de signer un accord voulu par Washington sur l’accès des Etats-Unis aux minerais ukrainiens.

Agence d’information du Burkina

Avec AFP