Tuy / Causeries éducatives :

Des élèves sensibilisés pour lutter contre l’extrémisme violent et la radicalisation à Houndé

Houndé, le 24 novembre 2024 (AIB) – La direction provinciale de l’Action humanitaire et de la Solidarité nationale du Tuy a animé une causerie éducative sur l’extrémisme violent et la radicalisation, le jeudi 21 novembre 2024, au lycée privé Saint Alex de Houndé. L’objectif était de faire des élèves des acteurs de la lutte contre ces phénomènes afin de renforcer la cohésion sociale et le vivre-ensemble.

La direction provinciale de l’Action humanitaire et de la Solidarité nationale entend renforcer la cohésion sociale et le vivre-ensemble avec le concours des élèves dans la province du Tuy.

Pour ce faire, elle a initié des causeries éducatives au profit des élèves des établissements secondaires de la province.

Le jeudi 21 novembre 2024, une de ses équipes a échangé avec les élèves du lycée privé Saint Alex de Houndé sur les notions d’extrémisme violent et de radicalisation.

Pendant une heure, les animateurs ont sensibilisé les élèves sur les causes, les manifestations et les conséquences de ces phénomènes. Ils ont également abordé les stratégies de lutte contre l’extrémisme violent et la radicalisation.

Pour prévenir l’extrémisme violent, les animateurs ont invité les élèves à cultiver des valeurs telles que l’amour du prochain, le patriotisme, la tolérance religieuse, la communication communautaire et la bonne gouvernance.

Ils leur ont également conseillé de ne jamais céder au gain facile et de privilégier le travail honnête pour ne pas succomber à la tentation du terrorisme.

À l’issue de la causerie, Jean de Dieu Kaboré, agent à la direction provinciale de l’Action humanitaire et de la Solidarité nationale du Tuy, s’est réjoui de l’intérêt manifesté par les élèves, tout en saluant leur participation active aux échanges.

Selon lui, cette initiative vise également à faire des élèves des relais de la lutte contre l’extrémisme violent, la radicalisation et le terrorisme au sein de leurs communautés.

Les élèves ont particulièrement apprécié cette causerie. Déborah Koussoubé a déclaré : « Nous devons nous aimer malgré nos différences et aimer notre patrie. »

De son côté, Aristide Sanon s’est engagé à sensibiliser ses proches pour lutter contre ces fléaux.

Pour rappel, ces causeries éducatives, entamées le 15 novembre dernier, se poursuivront jusqu’au 15 décembre 2024. Elles concernent les établissements secondaires des sept communes de la province du Tuy.

Agence d’Information du Burkina

BB/ata