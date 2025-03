Tuy: Andal et Pinal distribue des kits d’hygiène menstruelle et des bourses aux élèves vulnérables

Houndé, (AIB)-L’association des éleveurs Andal & Pinal a remis, le jeudi 13 mars 2025, des kits de gestion hygiénique des menstrues (GHM) et des bourses aux élèves vulnérables du primaire et du post-primaire de la province du Tuy, en présence du secrétaire général de la province, Dieudonné Zeida.

Au total, 90 bourses de 35 000 FCFA chacune, 180 paiements de frais de scolarité de 5 000 FCFA et 180 kits de gestion hygiénique des menstrues ont été distribués aux élèves vulnérables affectées par la crise sécuritaire dans les communes de Houndé, Koumbia et Founzan.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du « Projet de Renforcement du Système Éducatif et de Réponse à l’Urgence dans la région des Hauts-Bassins » (PRSERU-HB), cofinancé par la Délégation de l’Union européenne (DUE) et le Bureau de coopération suisse (DDC) pour la période 2023-2027.

La remise symbolique a eu lieu le jeudi 13 mars 2025 à Houndé, en présence du secrétaire général de la province du Tuy, Dieudonné Zeida, représentant le haut-commissaire, des responsables de l’association Andal & Pinal, des représentants des directions provinciales en charge de l’action humanitaire, de l’éducation primaire et de l’enseignement secondaire, ainsi que de quelques élèves bénéficiaires.

La coordinatrice nationale de l’association Andal & Pinal, Aminata Diallo/Boly, a indiqué que le PRSERU est un projet qui appuie le système éducatif impacté par la crise sécuritaire.

« Nous avons plusieurs appuis aux écoles formelles et aux activités de l’éducation non formelle pour le rattrapage de la scolarité des enfants en décrochage scolaire du fait de la crise sécuritaire », a-t-elle expliqué.

Mme Diallo a souligné que l’association Andal & Pinal s’intègre dans la dynamique du gouvernement burkinabè.

« Nous faisons tout ce qui a été édicté par le gouvernement en termes d’appui au système éducatif », a-t-elle assuré.

Elle a appelé les populations participantes au projet à travailler main dans la main pour améliorer la situation des enfants.

« Nous pensons que très bientôt nous allons laisser cette crise derrière nous et aller vers un système éducatif encore plus dynamique », a-t-elle soutenu.

La coordinatrice nationale d’Andal & Pinal a par ailleurs exhorté les organisations de la société civile (OSC), l’État et les populations à poursuivre leurs efforts de résilience.

Le secrétaire général de la province du Tuy, Dieudonné Zeida, a remercié l’association Andal & Pinal ainsi que l’ensemble des structures qui l’accompagnent pour la mise en œuvre du PRSERU dans la province du Tuy.

« Nous accueillons avec fierté ce don qui va sans doute améliorer les performances des élèves bénéficiaires de la province », a-t-il indiqué.

Il a invité les bénéficiaires à en faire bon usage, tout en exprimant l’espoir qu’ils redoubleront d’ardeur au travail pour donner satisfaction au projet qui les accompagne ainsi qu’à leurs parents.

Pour rappel, dans sa mise en œuvre, le PRSERU-HB ambitionne d’améliorer la qualité et l’accès à l’éducation, et de répondre aux besoins immédiats de 34 000 enfants de 6 à 7 ans, dont 50 % de filles et 24 % d’élèves déplacés internes (EDI).

À cet effet, dans la province du Tuy, l’association Andal & Pinal a ouvert 14 centres E2C (Écoles de la seconde chance) et 13 centres SSAP (Stratégie de scolarisation accélérée passerelle) pour permettre la scolarisation des enfants en décrochage scolaire.

Agence d’information du Burkina

BEB/ata