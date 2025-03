Burkina-Culture-Musique-Album-Sortie

Burkina : Le groupe musical AfriKan’da revient sur la scène musicale avec l’album ‘’Ouverture’’

Ouagadougou, 15 mars 2025 (AIB)-Le groupe musical AfriKan’da est de retour au-devant de la scène avec un album de 8 titres abordant des thématiques tels que le réveil des consciences et l’amour du prochain. L’album a été présenté à la presse le samedi 22 février 2025 à Bobo-Dioulasso.

Après la sortie de l’album »Akilikan » en 2020, AfriKan’da revient sur scène pour le bonheur de ces mélomanes avec ‘’Ouverture’’, le titre donné à son nouvel album.

C’est un album de 8 titres abordant des thématiques tels que le réveil des consciences, l’amour du prochain et des hommages. C’est une œuvre d’autoproduction conçue sur les genres musicaux slam, spoken Word, mandingue mais aussi de l’amapiano et du reggae.

A travers ce nouveau joyau, le groupe AfrKan’da composé de Boni Lanky, RH Moulaye, Booder et l’instrumentiste Moustapha Sissoko marque à nouveau son territoire avec plusieurs colorations sur l’œuvre.

Selon Boni Lanky, ce nouvel album est une invite à chercher leur reflet dans l’histoire et à mettre des mots sur leur colère comme des pansements. Et pour lui et son groupe, ce sont les valeurs fondamentales qui tissent la grande toile musicale panafricaine et internationale. « Une toile qui ne cesse de croitre et de toucher toujours plus d’âmes par-delà des frontières », a-t-il ajouté.

