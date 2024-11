Tenkodogo : La 7ᵉ édition de la Semaine régionale de la sécurité routière officiellement lancée

Tenkodogo, 23 nov. 2024(AIB)-La septième édition de la Semaine régionale de la sécurité routière a été officiellement lancée ce samedi matin à Tenkodogo, chef-lieu de la région du Centre-Est.

Les accidents de la circulation constituent une cause de décès non négligeable au Burkina Faso, principalement en raison des mauvais comportements des usagers de la route.

Face à ces réalités, il est plus que nécessaire de renforcer les actions d’information, de formation, de réglementation et de contrôle, avec des sanctions rigoureuses, pour inciter les usagers et les riverains à adopter de bonnes pratiques en matière de circulation routière.

C’est dans cette optique que la Direction régionale de la mobilité du Centre-Est organise, du 23 au 29 novembre 2024, la septième (7ᵉ) édition de la Semaine régionale de la sécurité routière, sous le thème : « Mon casque, pour la vie ».

Selon le secrétaire général de la province du Boulgou, Siaka Lalle Yao, les statistiques de la région du Centre-Est indiquent qu’en 2024, il y a eu 437 cas d’accidents, 405 blessés et 33 morts. Ces chiffres montrent clairement que la route tue plus que certaines pathologies.

La directrice régionale de la mobilité du Centre-Est, Mme Dialla née Zongo Lucie, a souligné que les principales causes des accidents dans la région sont, entre autres, le mauvais comportement des usagers, la méconnaissance du code de la route et le refus de porter un casque.

Durant cette semaine de la sécurité routière, la direction régionale et ses partenaires mèneront des activités de sensibilisation et organiseront une journée porte ouverte.

Le représentant du parrain, Sabane Sana, a indiqué que la Semaine régionale de la sécurité routière est une occasion de redoubler d’efforts pour sensibiliser les jeunes et les adolescents. Il a également invité ses pairs à participer activement aux activités prévues.

Agence d’information du Burkina

SM/ata