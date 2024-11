Maroc : Signature d’un mémorandum d’entente pour le développement des sciences de la santé en Afrique

Dakhla, 23 nov. 2024 (AIB)- Un mémorandum d’entente visant à formaliser une collaboration stratégique autour du développement des sciences de la santé en Afrique, a été signé samedi à Dakhala au Maroc, a constaté un journaliste de l’AIB.

En marge du lancement de l’Académie africaine des sciences de la santé, un mémorandum d’entente a été signé ce samedi matin à Dakhla entre la Fondation Mohammed VI des sciences et de la santé, le ministère de la Santé et de la Protection sociale, ainsi que le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation.

Ce document vise à formaliser une collaboration stratégique autour du développement des sciences de la santé en Afrique, a constaté l’AIB.Le mémorandum d’entente, dont l’AIB a reçu une copie, prévoit la promotion de la recherche scientifique et de l’innovation, le renforcement de la coopération Sud-Sud, ainsi que le développement de partenariats stratégiques.

Il est entré en vigueur dès sa signature, le samedi 23 novembre 2024, pour une durée de cinq ans.Le ministère de la Santé et de la Protection sociale s’est engagé à apporter un soutien logistique et administratif à l’Académie africaine des sciences de la santé, à coordonner et faciliter les partenariats avec les ministères de la santé et les agences publiques africaines, ainsi qu’à promouvoir et renforcer la visibilité de l’Académie.

De son côté, le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation s’est engagé à soutenir la mise en place et le développement de l’Académie, à faciliter l’accès aux ressources académiques et scientifiques, et à encourager la recherche collaborative ainsi que le renforcement des capacités scientifiques et académiques en Afrique.

La Fondation Mohammed VI des sciences et de la santé, quant à elle, s’est engagée à fournir un cadre académique et scientifique pour l’Académie, à organiser des formations, des séminaires et des projets de recherche adaptés aux défis africains, et à promouvoir l’innovation ainsi que la collaboration en matière de recherche.

Agence d’information du Burkina

