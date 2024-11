Zondoma/Observatoire provincial de prévention et de gestion des conflits communautaires : Le nombre de conflits en baisse en 2024

Gourcy, 19 novembre 2024 (AIB) – L’Observatoire provincial de prévention et de gestion des conflits communautaires du Zondoma a tenu sa session ordinaire ce lundi 18 novembre 2024 à Gourcy. Cette rencontre a permis aux participants d’examiner en profondeur la situation des conflits dans la province.

Avec l’appui de l’Office de Développement des Églises Évangéliques du Burkina (ODE), l’Observatoire a organisé sa session ordinaire dans la salle de réunion du Haut-commissariat de Gourcy. Le Haut-commissaire Aboubacar Sidiki Nabé, dans son discours inaugural, a rappelé l’importance du thème de la session : « Terrorisme et risque de conflits communautaires : quelle attitude adopter ? », soulignant qu’il illustre « la nécessité de mener une réflexion collective sur les stratégies à adopter pour renforcer notre résilience face à des défis complexes », exacerbés par le contexte sécuritaire.

« Faisons en sorte que notre observatoire soit une structure capable d’anticiper les conflits et de proposer des réponses rapides et efficaces », a-t-il déclaré, tout en appelant les participants à une implication active dans les discussions.

Suite à cette allocution, Yala Dahourou, conseiller technique du Gouverneur de la région du Nord, a présenté le thème de la session. Il a rappelé que la région du Nord est l’une des trois régions les plus affectées par le terrorisme, une situation propice à l’émergence de conflits intercommunautaires.

Selon le secrétaire général de la province, Anatole P. Kaboré, les principaux types de conflits dans le Zondoma concernent le foncier et la chefferie coutumière. Il a également indiqué que le Zondoma est en tête des provinces de la région du Nord en termes de conflits recensés. Toutefois, une baisse notable a été observée, avec 53 conflits enregistrés en 2024 contre 76 en 2023.

M. Kaboré a également animé une présentation sur l’arrêté portant création, composition, attributions et fonctionnement de l’Observatoire provincial, un sujet qui a suscité de riches échanges. Pour renforcer l’efficacité de la structure, les participants ont proposé l’élaboration d’un plan d’action annuel et la tenue régulière de ses sessions, tout en explorant les opportunités de financement auprès des partenaires.

Par ailleurs, ils ont recommandé de sensibiliser les citoyens à une utilisation responsable des réseaux sociaux, ces derniers contribuant souvent à l’aggravation des conflits.

Amos Espérance Sidibé, chargé de projet à l’ODE, a souligné que cette session s’inscrit dans le cadre du « Projet de cohésion sociale et de consolidation de la paix ». Après avoir présenté la mission et les actions de l’ODE, il a réaffirmé l’engagement de son organisation à accompagner les acteurs de la province dans leurs initiatives en faveur de la paix et de la cohésion sociale.

Agence d’Information du Burkina

Aziz KIEMDE