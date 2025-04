Burkina/Gaoua-CHR-Soutien-FDS-VDP

Sud-Ouest : Le CHR soutient les FDS et les VDP avec la somme de 500.000 FCFA

Gaoua, 09 avr. 2025 (AIB) – Dans le cadre des Journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne, le Centre hospitalier régional (CHR) de Gaoua a exprimé son soutien aux Forces de défense et de sécurité (FDS) et aux Volontaires pour la défense de la Patrie (VDP) avec une enveloppe financière de 500.000 FCFA à travers une cérémonie présidée par son directeur général, Karim Barro.

La cérémonie s’est tenue dans l’enceinte du CHR en présence des autorités administratives et militaires locales. Elle a été marquée par une montée solennelle des couleurs et la remise officielle d’une enveloppe financière de 500.000 FCFA destinée aux FDS et VDP.

« Je tiens à féliciter le sens de l’engagement et du patriotisme du personnel du CHR en particulier et de tous les agents de santé en général, qui œuvrent sans relâche pour offrir des soins de qualité dans des conditions souvent difficiles. Je les remercie pour la mobilisation de cette somme de 500 000 francs CFA en soutien à nos frères d’armes engagés sur le front. À nos FDS et VDP, je rends un vibrant hommage pour leur sacrifice dans la défense de notre souveraineté nationale », a déclaré le directeur général.

Présent à la cérémonie au nom du ggouverneur de la région du Sud-Ouest, le Secrétaire général Robert Zoungrana a salué cette initiative citoyenne et félicité le professionnel de santé pour leur engagement. « J’invite les autres structures à emboîter le pas. Nos FDS et VDP ont besoin de notre accompagnement et de notre solidarité, dans ce combat pour notre pleine souveraineté », a-t-il ajouté.

Agence d’information du Burkina