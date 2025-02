Soutien à l’AES : La Gnagna réaffirme son engagement pour la souveraineté et la paix

Bogandé, 15 février 2025 (AIB)-La population de la province de la Gnagna s’est fortement mobilisée ce samedi 15 février 2025 à Bogandé pour une grande marche-meeting en soutien aux dirigeants de l’Alliance des États du Sahel (AES).

Du rond-point de la ville de Bogandé au plateau omnisports du secteur 2, lieu du meeting, hommes, femmes et jeunes, drapeaux en main, ont scandé des slogans en faveur des chefs d’État de l’AES. Pancartes et banderoles affichaient des messages d’unité et de résilience, témoignant du soutien indéfectible des populations de cette partie de la région de l’Est aux décisions souveraines prises par leurs dirigeants.

Depuis la tribune, les orateurs, notamment les représentants des jeunes et des femmes, se sont succédé pour saluer la clairvoyance et le leadership des trois chefs d’État, qualifiant leur décision de patriotique et héroïque. Selon eux, ce choix marque un tournant décisif dans l’histoire de l’AES et ouvre des perspectives prometteuses pour un développement durable et inclusif.

« Nous prions pour une confédération AES souveraine, prospère et débarrassée de toute influence extérieure nuisible », ont-ils proclamé.

Conscients des défis que soulève cette nouvelle orientation politique, les participants ont exprimé leur confiance en la capacité des dirigeants de l’AES à relever ces obstacles avec compétence et détermination. Ils ont appelé à une vigilance accrue pour contrer toute tentative de déstabilisation visant à freiner l’élan de souveraineté amorcé par l’alliance.

« Nous sommes prêts à accompagner nos dirigeants dans cette marche historique vers une indépendance totale », a déclaré le point focal provincial, Timothée Guitanga, sous les acclamations de la foule.

Le représentant de Sa Majesté Yempaabou Lankoandé, chef du canton de Bogandé, a invoqué la bénédiction divine et l’appui des ancêtres pour guider les dirigeants de l’AES dans la réussite de leur mission.

À travers cette marche-meeting, la population de la Gnagna a démontré son attachement indéfectible aux idéaux portés par l’AES.

L’événement s’est achevé dans un climat de ferveur et de détermination, illustrant la volonté inébranlable des peuples d’écrire une nouvelle page de leur histoire, fondée sur la souveraineté, la paix et le développement socio-économique.

Le Haut-commissaire de la province de la Gnagna, Jean-Baptiste Béogo, et ses plus proches collaborateurs de l’administration ont pris part à ce meeting. À cette occasion, l’autorité a reçu des mains du point focal provincial la déclaration liminaire des populations de la Gnagna.

Ce rassemblement massif envoie un message clair : l’AES peut compter sur le soutien indéfectible de ses populations pour mener à bien son projet de transformation et d’émancipation.

En signe de respect et de reconnaissance, une minute de silence a été observée à la mémoire des victimes du terrorisme, qu’il s’agisse de civils, de forces de défense et de sécurité, ou de Volontaires pour la défense de la patrie. Un hommage appuyé leur a été rendu pour leur sacrifice en faveur de la nation.

Agence d’Information du Burkina