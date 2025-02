Burkina-Culture-Infrastructures-Rénovation Reemdogo

Burkina/Culture : Lancement d’une initiative pour rénover le jardin de la musique Reemdogo

Ouagadougou, 15 février 2025 (AIB) – Le promoteur culturel , Salif Sanfo, a annoncé samedi, lors d’une conférence de presse, le lancement de l’initiative « 15 jours pour changer le Reemdogo », visant à mobiliser des ressources pour redonner vie à cet espace culturel.

Selon M. Sanfo, cette initiative consiste à mobiliser des ressources humaines et financières, des matériaux, des talents et de la logistique pour réhabiliter le jardin de la musique Reemdogo.

Devant la presse, en compagnie d’acteurs culturels, Salif Sanfo a précisé que cette initiative permettra de créer un cadre récréatif et de valoriser la culture burkinabè tout au long du FESPACO 2025.

À ses dires, une expérience similaire avait déjà été menée avec les services de l’eau potable et de l’assainissement, à travers des appels à contributions qui ont permis de financer plusieurs projets.

« Nous pensons que nos infrastructures ont besoin de ce type d’initiatives, d’où ‘15 jours pour changer le Reemdogo’. Vous voyez déjà les travaux qui sont en cours », a déclaré Salif Sanfo.

L’initiative portée par un collectif d’acteurs du secteur de la culture et de la communication, est menée en collaboration avec Imagination, la Fédération burkinabè des ciné-clubs et le Cinéma numérique ambulant. Elle vise à faire du jardin Reemdogo une vitrine de projection de films et de promotion des valeurs culturelles, en complément de la musique.

« Il existe plusieurs formes de contributions pour rénover le Reemdogo en vue du FESPACO 2025 », a souligné Salif Sanfo, avant d’ajouter que de nombreux festivals, tels que le Festival Wagadougou et le Festival des identités culturelles, ont déjà décidé d’en faire leur quartier général (QG).

Il a également appelé les partenaires techniques et les volontaires à accompagner cette initiative pour valoriser la culture burkinabè.

Le directeur du développement culturel et touristique de la commune de Ouagadougou, Harouna Ramdé, par ailleurs responsable du jardin de la musique Reemdogo, a salué la démarche du promoteur, qui contribue à magnifier la culture burkinabè.

« Cet espace culturel, érigé par l’administration publique, profite aux acteurs culturels. Voir l’un d’entre eux vouloir le rénover est un motif de satisfaction », a-t-il affirmé.

Selon lui, l’administration ne peut pas tout faire seule, et c’est ce type de coopération qui permettra de redonner au Reemdogo son éclat d’antan.

De son côté, le responsable commercial et marketing de la Société Soog Naaba Distribution (SND), Nestor Nikièma, a justifié le soutien de son entreprise en mettant en avant l’importance de la culture dans le développement.

« Notre entreprise, partenaire de l’initiative ‘15 jours pour changer le Reemdogo’, est spécialisée dans la distribution de matériaux de construction et de pose. Nous soutenons cette idée pour l’émergence de la culture », a-t-il expliqué.

« Notre apport s’est fait en nature, notamment à travers la fourniture de boîtes de peinture pour redonner vie au jardin de la musique Reemdogo », a-t-il ajouté.

Outre la SND, d’autres partenaires, tels que l’association Go Panga, apportent également leur soutien à cette initiative.

Agence d’information du Burkina

NO/ATA