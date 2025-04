Soutenance: L’étudiant Wendtoin Eric Ouédraogo s’intéresse à la communication digitale de Faso Attiéké

Ouagadougou, (AIB) – L’étudiant Wendtoin Eric Ouedraogo, en fin de formation de licence professionnelle en communication d’entreprise à l’École Supérieure de Commerce de Ouagadougou (ESC-O), a défendu avec brio, le mardi 8 avril 2025, son rapport de stage sur le thème : « L’impact de la communication digitale de Faso Attiéké sur son image de marque entre 2022 et 2024 ».Il a obtenu la note de 18/20.

L’impétrant Wendtoin Eric Ouédraogo a montré comment les campagnes digitales menées par Faso Attiéké, sous la direction de Mme Windlasida Florence Bassono, gérante de la structure, ont renforcé la notoriété et l’attractivité de la marque.

Il précise que son travail repose sur une analyse à la fois qualitative et quantitative, ainsi que sur une matrice SWOT.

L’étude met en lumière l’efficacité des réseaux sociaux (Facebook, Instagram) et des campagnes d’e-mailing utilisées pour améliorer l’image de l’entreprise, spécialisée dans la production de semoule de manioc.

Le président du jury, Dr Théodore Kaboré, enseignant-chercheur à l’Université Thomas Sankara, a salué la pertinence du thème, jugé d’actualité, et la rigueur du travail.

Le professeur encadrant, Franck Arnaud Traoré, enseignant à l’ESC-O, a qualifié l’étudiant Ouédraogo de dynamique et persévérant.

Selon son maître de stage, Mme Windlasida Florence Bassono, représentée par M. Sango Gédéon, community manager de l’entreprise, ce dernier a également témoigné de la détermination de l’étudiant durant son stage.

Wendtoin Eric Ouédraogo suggère que, pour améliorer la communication digitale de Faso Attiéké, il serait pertinent de créer un département de communication dédié, chargé de coordonner les stratégies et de gérer les contenus.

Il recommande également l’allocation d’un budget spécifique à la production de contenu, ainsi que l’élaboration d’un calendrier éditorial afin de garantir des publications régulières. De plus, il souligne la nécessité de former le personnel à l’utilisation des outils numériques et des réseaux sociaux, ceux-ci représentant la marque.

M. Ouédraogo propose aussi d’instaurer un système de gestion des retours clients et de mettre en place une veille concurrentielle pour ajuster les stratégies en temps réel.

Enfin, il recommande de diversifier les canaux de communication, tels que TikTok, Snapchat et le site web, tout en encourageant l’interaction avec la communauté à travers des concours en ligne; ce qui renforcerait l’engagement et élargirait l’audience.

Le jury a apprécié le travail de l’impétrant et lui a décerné la note de 18/20.

Cette soutenance intervient après celle de l’ISTIC en juin 2022, au cours de laquelle l’étudiant Ouedraogo Wendtoin Eric a obtenu son diplôme d’assistant en communication à l’Institut des Sciences et Techniques de l’Information et de la Communication.

Agence d’Information du Burkina