Centre-Est : Le gouverneur Lamizana appelle les corps constitués et la population à plus de vigilance

Tenkodogo, 7 avril 2025 (AIB) – Le gouverneur de la région du Centre-Est, le colonel Aboudou Karim Lamizana, a appelé lundi, les corps constitués et la population, à plus de vigilance et à fournir la bonne information aux forces combattantes. Il a lancé cet appel lors de la montée des couleurs au gouvernorat à Tenkodogo.

Après l’exécution du Ditanyè et le salut de la bannière étoilée, le gouverneur de la région du Centre-Est, le colonel Aboudou Karim Lamizana, a déclaré :

« J’exhorte chaque citoyen à faire preuve de responsabilité en participant à l’assainissement de son cadre de vie et de travail.

Soyez vigilants dans vos services, donnez la bonne information à nos forces combattantes pour mettre hors d’état de nuire les cellules dormantes. J’invite la population à signaler sans délai tout comportement suspect aux autorités compétentes. La sécurité et la paix sont l’affaire de tous les citoyens. »

La montée des couleurs et les journées de salubrité s’inscrivent dans le cadre des Journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne.

