Burkina-Sourou-Soutien-FDS-VDP

Sourou : Une association célèbre le courage et l’engagement des FDS et VDP

Tougan, 19 déc. 2024 (AIB) – L’Association des Jeunes Battants pour l’Éveil du Sourou (AJBES) a lancé, jeudi, la première édition des 72 heures des FDS et VDP du Sourou pour leur rendre hommage pour leur bravoure dans la reconquête du territoire.

Cette initiative comprend plusieurs activités organisées en hommage aux Forces de Défense et de Sécurité (FDS) ainsi qu’aux Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP).

La première journée de ces 72 heures d’activités a été marquée par un cross populaire, une remise d’attestations et de dons en nature aux forces combattantes, ainsi qu’un don de sang.

Placée sous le thème « Unis pour la sécurité et la paix : mobilisation de la population au service de la nation », cette première édition vise à renforcer les liens entre les populations civiles et les forces combattantes.

Selon le président de l’AJBES, Ibrahim Dembélé, l’objectif de ces 72 heures est de témoigner reconnaissance et gratitude aux FDS et VDP pour leurs efforts quotidiens dans la province en vue de la reconquête et de la sécurisation du territoire.

« Nous sommes réunis ici non seulement pour célébrer le courage et l’engagement de nos Forces de Défense et de Sécurité, mais aussi pour témoigner notre soutien à tous ceux qui consentent des efforts pour la restauration de la stabilité dans notre pays en général et, plus spécifiquement, dans la province du Sourou », a-t-il déclaré dans son discours.

Présent au lancement des activités, le Président de la Délégation Spéciale Communale (PDS), Ouigou Tiendrébéogo, a salué l’initiative de l’association et exhorté les populations à accompagner les forces combattantes dans leurs actions pour faciliter la reconquête totale du territoire.

Outre les activités déjà mentionnées, ces 72 heures incluront la projection d’un film sur le patriotisme, un match de gala opposant civils et forces combattantes, ainsi que des prestations d’artistes.

Agence d’Information du Burkina (AIB)

SS/ata