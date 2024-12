Burkina-Sourou-Soutien-FDS-VDP

Yacouba Drabo, dit « King Bong », offre 40 sacs de riz aux VDP du Sourou

Tougan, 19 décembre 2024 (AIB) -Yacouba Drabo, dit « King Bong », a offert, ce jeudi, 40 sacs de riz aux Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP) de la province du Sourou.

Le coordonnateur de l’Union panafricaine de la confrérie des dozos du Burkina et de la sous-région, Yacouba Drabo, a fait ce geste à l’occasion de la première édition des 72 heures des FDS et VDP du Sourou, organisée par l’Association des Jeunes Battants pour l’Éveil du Sourou (AJBES). Cet événement se déroule du 19 au 21 décembre 2024 à Tougan, et il en est le patron.

Pour lui, accompagner les Forces combattantes est une responsabilité partagée. « Tout le monde doit faire un geste », a-t-il déclaré, invitant toutes les bonnes volontés à suivre son exemple.

« Le geste que chacun de nous peut poser sera le bienvenu. Il ne faut pas attendre d’avoir de grands moyens avant de contribuer », a-t-il ajouté.

Rappelons que cette première édition est placée sous le thème : « Unis pour la sécurité et la paix : mobilisation de la population au service de la nation ».

Le lancement de cet événement a enregistré la présence des autorités administratives et coutumières, des forces combattantes de la province et de plusieurs composantes sociales.

