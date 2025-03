Sourou/Santé sexuelle : Une association forme 25 filles à la confection de serviettes hygiéniques lavables et réutilisables

Tougan, 15 mars 2025 (AIB) – L’Association d’Appui et d’Éveil « Pugsada », en partenariat avec Save the Children, a organisé, le samedi 15 mars 2025 à Tougan, une formation sur la confection de serviettes hygiéniques lavables et réutilisables au profit de 25 élèves filles du primaire et du post-primaire en âge de puberté.

Selon Jokebed Drabo, animatrice et point focal de l’association à Tougan, cette formation vise à permettre aux participantes de confectionner leurs propres serviettes hygiéniques lavables afin d’améliorer leur santé et leur bien-être.

« Il s’agit de sensibiliser les participantes aux enjeux de la santé et de l’hygiène liés à la gestion des règles, de les outiller pour la confection de serviettes hygiéniques lavables, de les encourager à concevoir leurs propres serviettes et de voir en cette activité une opportunité de générer des ressources financières », a-t-elle indiqué.

Pour Élizabeth Koussé, bénéficiaire de la formation, cette initiative est une véritable opportunité, car elle lui permettra de mieux prendre soin d’elle-même durant ses périodes de menstruations tout en réalisant des économies.

« À partir de maintenant, je sais comment confectionner mes propres serviettes hygiéniques au lieu d’aller en acheter à la boutique à chaque fois », a-t-elle déclaré.

Agence d’Information du Burkina

SS/ata