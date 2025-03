Burkina/Banwa-éffort de paix -balavé-don-motos

Les ressortissants de la commune de Balavé offrent deux motos et deux blocs moteurs aux VDP

Balavé,14 mars(AIB)- Les ressortissants de la commune de Balavé ont fait don de deux motos et de deux blocs moteurs ce vendredi 14 mars 2025 à la mairie de la commune.

Selon Conkourou Coulibaly représentant les ressortissants, la valeur des deux motos est estimée à 1250000f et les deux blocs moteurs ont coûté 350 000f.

« Pour l’effort de paix et pour soutenir nos VDP à mieux traquer les terroristes, nous avons cotisé de l’argent entre nous ressortissants de Bobo et de Ouaga pour vous encourager et à vous dire vous VDP que nous allons tout faire tant que nous le pouvons pour le bonheur et la quiétude de notre commune »: a laissé entendre Conkourou Coulibaly représentant des donateurs.

Tahirou Kienou également fils de Balavé a lancé un appel à toutes les filles et fils de la commune à revenir à la maison afin de sonner le développement de la localité.

Les deux représentants des ressortissants ont mentionné dans leurs messages que les filles et fils de Balavé résidant à Bobo et Ouaga ont déboursé une somme de près de 520 000f pour le transport des vivres et des table-bancs au compte de la Circonscription d’Éducation de Base de Balavé afin de mettre les apprenants dans des conditions.

