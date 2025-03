Burkina-Ioba-Eaux-Forêts

Ioba : Le nouveau directeur provincial des eaux et forêts compte assumer ses responsabilités avec dévouement et détermination

Dano, 16 mars 2025 (AIB)- Le haut-commissaire de la province du Ioba, Innocents Ouattara a officiellement installé le nouveau directeur provincial des eaux et forêts, Ollo Julien Kambou, le mercredi 12 mars dernier.

La cérémonie de passation de service entre les directeurs provinciaux entrant et sortant du Ioba s’est déroulée au haut-commissariat de Dano. Etaient présents, les corps constitués, les collègues, les parents et les amis des deux directeurs.

L’inspecteur principal des eaux et forêts, Ollo Julien Kambou a été nommé directeur provincial des eaux et forêts (DPEF) du Ioba lors du conseil des ministres du 19 février 2025. Il était précédemment le DPEF des Balés. Le nouveau directeur dit mesurer l’importance des responsabilités qui lui sont confiées.

« C’est pourquoi, je compte les assumer avec humilité, dévouement et détermination » a-t-il rassuré. « En tant que premier responsable, je m’emploierai à la mise en œuvre des politiques du ministère de l’environnement, de l’eau, et de l’assainissement en matière d’environnement, de forêts, de faune, de l’économie verte et du changement climatique dans le Ioba », a déclaré M. Kambou.

Il a demandé le soutien de toutes les forces vives et la disponibilité de ses collaborateurs pour réussir sa mission. Il remplace à ce poste Gnindjounté Kambiré qui va à la Comoé comme DPEF. Le directeur sortant a remercié les autorités provinciales et les personnes ressources pour leur disponibilité et leur appui constant à la réalisation de ses objectifs.

Le porte-parole du personnel des eaux et forêts, le président de l’amicale des directeurs et chefs de services et le représentant du directeur régional des eaux et forêts du sud-ouest ont tous félicité le DPEF entré. Ils ont remercié le directeur sorti pour sa collaboration et les résultats obtenus.

Le premier responsable de la province, Innocents Ouattara a témoigné sa reconnaissance à M. Kambiré pour le travail abattu dans le Ioba. Il a félicité le nouveau DPEF et l’a rassuré du soutien des forces vives du Ioba.

« Je vous invite à forger une franche collaboration avec l’ensemble des acteurs de la province à travers l’écoute et la disponibilité pour une meilleure réussite de votre mission », a-t-il exhorté. M. Ouattara a salué la mobilisation des participants à cette cérémonie de passation de service.

De nombreux cadeaux ont été remis au DPEF sorti à la fin de la cérémonie.

Agence d’information du Burkina

SZ/dnk/ata