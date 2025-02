Burkina-Sissili-Don-Sang

Sissili : Une association collecte 250 poches de sang pour sauver des vies

Léo, 7 fév. 2025 (AIB)- L’Association de jeunes dynamiques de la Sissili (AJDS) en collaboration avec le district sanitaire de Léo a organisé du 7 au 8 février 2025 à Léo, des journées de collecte de sang sous le thème de « Donner pour sauver, un acte solidaire et patriotique ». Pour l’occasion, 250 poches de sang ont été collectées par l’association pour la prise en charge des malades et des Forces combattantes blessées au front.

Ces journées de collecte de sang se sont déroulées les 7 et 8 février 2025 à Léo respectivement au Lycée communal pour les élèves et à la maison des jeunes et de la culture pour la communauté.

Selon les organisateurs, ce sont au total 250 poches de sang qui ont été collectées durant ces journées pour la prise en charge des malades et des Forces combattantes blessées au front.

La cérémonie a été placée sous la présidence du haut-commissaire de la province de la Sissili-, Tewindé Isaac Sia et le parrainage du directeur provincial en charge de l’Enseignement secondaire professionnel et technique de la Sissili, Mimtiri Oualbéogo.

Cette activité a été placée sous le thème de « Donner pour sauver, un acte solidaire et patriotique ».

Le président de l’Association des jeunes dynamiques de la Sissili (AJDS), Basile Nobolé a remercié les donneurs volontaires et bénévoles du geste salvateur qu’ils ont fait en donnant leur sang.

M. Nabolé a indiqué que ce don de sang permettra aux hôpitaux de prendre en charge nos parents qui sont dans le besoin et nos forces combattantes blessés au front pour la reconquête du pays.

Il a ensuite exprimé toute sa reconnaissance aux autorités qui se sont investies pour la réussite de ses journées, à travers la sensibilisation des populations surtout des scolaires.

Le premier responsable de l’association a de ce fait, rendu un hommage particulier au haut- commissaire de la Sissili, Tewindé Isaac Sia, au Président de délégation spéciale (PDS) de la commune de Léo, Kassoum Koalaga et à sa Majesté, le chef de canton Léo Piyo Dan Zwè pour leur patriotisme et pour le bien-être des populations.

Le secrétaire général de la Sissili, Baowindsida Bingo représentant le haut- commissaire de la province a encouragé les organisateurs pour cette belle initiative qui permet de sauver des vies.

M.Bingo a indiqué que ces journées ont été des occasions pour sensibiliser les communautés à comprendre la nécessité et l’importance de don de sang. Il a par ailleurs invité les personnes de bonnes volontés à emboiter les pas de L’association de jeunes dynamiques de la Sissili.

Agence d’information du Burkina

