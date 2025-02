BURKINA-LERABA-ENFANTS-POPULATION-PROTECTION

Léraba/Réseau de protection des enfants : 286 enfants pris en charge en 2024 dans la province

Sindou, 07 fév. 2025 (AIB)-Le Réseau de protection des enfants (RPE) de la Léraba, au cours de sa première assemblée générale de l’année 2025, le vendredi 07 février 2025 à Sindou, a examiné et adopté son plan d’action 2025. Selon le bilan de la direction provinciale en charge de l’Action humanitaire de la Léraba, 286 enfants ont été pris en charge en 2024 dans la province.

Protéger les enfants est l’une des missions essentielles des attributions de la direction provinciale en charge de l’Action humanitaire de la Léraba.

Afin de mieux cerner les problèmes liés à la vie des enfants défavorisés et trouver des solutions adéquates, elle a créé le Réseau de protection des enfants (RPE), composé essentiellement d’ONG, des acteurs étatiques, des associations ainsi que des autorités coutumières et religieuses.

Grâce au soutien de l’UNICEF à travers le plan de travail annuel, le RPE comme chaque année a fait son bilan au cours d’assemblée générale, ce vendredi 07 février 2025 et valider son nouveau plan d’action de l’année en cours.

Du bilan de 2024, il ressort que plusieurs actions ont été menées en faveur des enfants en situation de besoin.

En effet, 15 enfants en détresse ont été placés dans des familles d’accueil ou dans des centres d’accueil des enfants en détresse, 147 ont été scolarisés, 30 ont bénéficié de kit de placement d’urgence, 34 victimes de violence et d’abus divers ont été pris en charge sur le plan sanitaire, alimentaire et psychosociale.

En plus, 12 victimes de traite ont été interceptés et pris en charge, 26 ont été placés dans des centres de formation professionnelle, 11 filles survivantes de mariage d’enfants ont été prises en charge et 22 ont été retournés dans leur famille d’origine.

Dans la province de la Léraba, les problématiques majeures liés aux enfants sont entre autres, le mariage des enfants et le travail sur les sites aurifères.

Le directeur provincial en charge de l’Action humanitaire de la Léraba, Ousmane Ouédraogo, a remercié l’UNICEF pour son accompagnement dans la protection des enfants.

Il a également invité les partenaires techniques et financiers à accompagner le ministère dans la protection des enfants dans la province.

Agence d’information du Burkina

MK/hb/yo