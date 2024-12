Burkina- Sissili-Transhumance-Echanges

Sissili : Les acteurs locaux échangent sur la pratique de la transhumance nationale et transfrontalière

Léo, 3 déc. 2024 (AIB)- Le haut-commissaire de la province de la Sissili, Tewindé Isaac Sia a présidé le mardi 3 décembre 2024 à Léo, la première session ordinaire du comité provincial de la transhumance (COPT)) de la province de la Sissili. Pour l’occasion, les acteurs locaux ont échangé sur la pratique de la transhumance nationale et transfrontalière.

Les acteurs locaux ont mis à profit cette rencontre pour échanger sur la pratique de la transhumance nationale et transfrontalière.

Au cours de cette session, les participants ont eu droit à une communication sur le bilan de la mise en œuvre des activités du projet de gestion consensuelle des ressources naturelles partagées dans les zones frontalières des régions du Centre-Ouest et du Centre-Sud du Burkina- Faso (Projet Dinadané).

Cette présentation a été faite par le responsable suivi évaluation du projet Dinadané, Geoffroy Bationo.

Selon M. Bationo, le bilan fait ressortir un taux d’exécution physique de 20,28% tandis que celui financier est de 24,44%.

Après le bilan du projet, l’occasion a été pour Nabaka Da de la direction provinciale de l’agriculture,des ressources animales et halieutiques de s’entretenir avec les participants sur la situation de la transhumance dans la province de la Sissili.

À l’instar d’autres provinces du Burkina Faso, Il a indiqué que la situation sécuritaire limite le déplacement des pasteurs dans la province de la Sissili.

« Ainsi le nombre d’animaux recensés en partance pour la transhumance vers la Ghana a significativement baissé comparativement aux précédentes années », a- t- il relevé.

Et d’ajouter que le cheptel se concentre ainsi dans les zones demeurant accessibles dans les districts de Upper West et Upper East du Ghana)

La responsable en charge de la cohésion sociale du projet Dinadané, Mme Beore Somda a présenté les résultats de la collecte des données avec l’outil transhumance tracking tool (TTT) mis en place dans le cadre du projet.

En rappel, les deux diapositifs que sont sont mis en place par le projet (le TTT et le Parajuriste)

Aussi les STD, les sentinelles et les para juristes ont été formés sur les outils de suivi de la transhumance, les textes nationaux et sous régionaux règlementant la transhumance nationale et transfrontalière.

Au titre des résultats, on note la réalisation de la cartographie des ressources et infrastructures pastorales des communes de Biéha, Boura et Léo par le projet.

Les résultats ont permis de comprendre les dynamiques liées à la transhumance transfrontalière entre la province de la Sissili et le Ghana.

Le rôle des acteurs locaux dans la gestion de la transhumance et des conflits liés à l’’accès et à la gestion des ressources naturelles partagées a été présenté aux participants.

De ces échanges, les contributions et les suggestions des participants ont eu lieu en vue de créer des conditions favorables pour une mobilité de bétail et de réduire les conflits liés à la transhumance dans la province et au Ghana.

En rappel, le fonctionnement du COPT est nécessaire pour la transhumance pacifique dans la province de la Sissili et dans les zones d’accueil des transhumants au Ghana.

Les participants ont par ailleurs formulé des recommandations pour une gestion apaisée de la transhumance nationale et transfrontalière.

IL s’agit, entre autres, de disposer d’un plan d’action pour le COPT dans la province de la Sissili, de prendre des arrêtés au niveau des départements pour sécuriser les infrastructures pastorales et d’organiser un cadre de dialogue entre le Ghana et le Burkina et d’échanger sur les mécanismes à mettre en place pour une transhumance apaisée entre les deux pays.

Agence d’information du Burkina

