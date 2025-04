Burkina/Cascades-Montée-Couleurs

Cascades/Montée des couleurs : Le gouverneur invite les agents publics au respect scrupuleux des horaires de travail

Banfora, 08 avril 2025 (AIB)- Le gouverneur de la région des Cascades, Florent Badabouè Bazié a présidé le lundi 07 avril 2025, la cérémonie solennelle de montée des couleurs au Conseil régional des Cascades à Banfora à l’occasion des Journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC).

Les forces vives de la région des Cascades se sont mobilisées à cette cérémonie de montée des couleurs dans la cour du Conseil régional des Cascades. Les députés de la commission des affaires étrangères, de la défense et de la sécurité (CAEDS) de l’ALT en mission dans à Banfora, étaient présents à cette cérémonie de montée des couleurs.

Au terme de la montée des couleurs effectuée au rythme de l’hymne nationale exécutée en langue nationale carma, le gouverneur a livré le message du Président du Faso, dans le lequel, il a invité les agents publics au respect scrupuleux des horaires de travail. Il a également lancé un appel à toutes et tous d’être des femmes et des hommes d’action qui travaillent avec efficacité et assiduité à l’atteinte des objectifs fixés et à être toujours en phase avec la vision révolutionnaire de nos dirigeants, comme l’a souligné le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré.

C’était également le rendez-vous donné par les forces vives de la région pour faire le point des contributions pour le fonds de soutien patriotique, entrant dans le cadre des activités de la 2ème édition des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne.

A cette date, les contributions s’élèvent à 7 324 192 FCFA.

Le premier responsable de la région, a salué l’effort consenti par chacun et chacune et les a invités à poursuivre ainsi et à s’acquitter de leurs obligations fiscales, si ce n’est pas fait.

M. Bazié a terminé ses propos en saluant l’engagement sans faille de toutes les forces combattantes sur le théâtre des opérations et les a exprimées ses encouragements et son profond respect. Il a formulé ses vœux de prompt rétablissement aux blessés.

Le Secrétaire général du Conseil régional des Cascades, Hamadoun Dicko, a manifesté sa reconnaissance à l’endroit des autorités de la région pour le choix porté sur sa structure pour la montée traditionnelle des couleurs.

M. Dicko, a exprimé l’engagement et la détermination de l’ensemble du personnel de son institution à l’endroit des forces vives de la région et des plus hautes autorités à conjuguer leurs efforts pour le bon fonctionnement du Conseil régional.

Agence d’information du Burkina

JPY/dnk/ata