Sissili : 62754 enfants de moins cinq ans seront vaccinés contre la poliomyélite

Léo, 14 nov. 2024 (AIB)-Le district sanitaire de Léo a organisé le jeudi 14 novembre 2024 dans ladite localité, une rencontre d’échanges avec les autorités provinciales, les médias et les leaders d’opinions sur le 2e round de la vaccination contre la poliomyélite couplée aux journées nationales de supplémentation en vitamine A + (JVA+), de déparasitage et de dépistage de la malnutrition. Au total 62754 enfants de moins cinq ans seront vaccinés du 15 au 18 novembre 2024 contre la poliomyélite lors de la présente campagne de vaccination.

Les participants ont également eu droit à des orientations essentielles sur la conduite de la vaccination contre la poliomyélite couplée aux JVA+ de déparasitage et de dépistage de la malnutrition lors des échanges le jeudi 14 novembre 2024 dans la « cité des ignames ».

Selon le Médecin chef du district (MCD) sanitaire de Léo, Dr Aboubacary Abdou, au total 62754 enfants de moins de cinq ans seront concernés par cette campagne de vaccination prévue pour se dérouler du 15 au 18 novembre 2024 dans la province de la Sissili, région du Centre- Ouest.

Le MCD a indiqué que le but de cette rencontre est d’informer les autorités, les leaders communautaires et les médias sur la stratégie de cette campagne de vaccination et de solliciter leur soutien pour la réussite de la campagne de vaccination.

Dr Aboubacary a également fait aux participants le point du 1er passage de la campagne contre la poliomyélite qui a eu lieu du 10 au 13 mai 2024 dans le district sanitaire de Léo.

« Sur une cible de départ de 72554 enfants de moins de cinq ans à vacciner, 81998 ont été vaccinés soit un taux de couverture de 113,24% a- t- il relevé.

À l’occasion, le Secrétaire général (SG) de la province de la Sissili, Baowindsida Bingo représentant le haut- commissaire s’est félicité de la pleine participation des participants aux échanges

Il par ailleurs a exhorté les uns et les autres à faire de cette campagne un véritable succès.

« Toutefois votre engagement contribuera sans aucun doute à la protection des enfants, à la préservation de la santé et au rayonnement de la province de la Sissili », a conclu M. Bingo

