Burkina : Une association veut promouvoir le génie créatif des jeunes à travers une foire

Ouagadougou, 25 avr. 2025 (AIB) – L’association Open My Eyes for Life (OMELA) a indiqué vendredi qu’elle compte promouvoir le potentiel des jeunes et des tout-petits à travers la première édition de la Foire internationale des petits génies du Faso (FIPEG-FASO).

« Place du génie créatif des tout-petits dans un contexte d’insécurité et de résilience » :

C’est sous ce thème que se tiendra la première édition de la FIPEG-FASO, du 23 au 25 mai 2025, sur le site du Musée national.

À travers ce thème, il s’agit de valoriser l’innovation et la créativité des enfants à travers des ateliers pratiques sur l’intelligence artificielle et la robotique.

« Les enfants et les jeunes sont souvent porteurs d’idées originales. Ils doivent être encouragés à explorer leur imagination et à s’impliquer dans des initiatives de développement durable », a affirmé le président de l’association Open My Eyes for Life (OMELA) Emmanuel Dori.

Au cours de cette foire, les enfants et les jeunes auront également l’occasion de montrer leurs savoir-faire dans le domaine du recyclage et de l’utilisation des énergies renouvelables, a-t-il ajouté.

Selon Emmanuel Dori, plusieurs autres activités meubleront la présente édition de la FIPEG-FASO, notamment une exposition, des ateliers interactifs, des panels et des conférences.

Dans l’optique d’encourager l’excellence et de stimuler le génie créateur des enfants, plusieurs prix seront décernés aux meilleurs d’entre eux.

Il s’agit, entre autres, du prix du plus jeune génie, du prix du meilleur innovateur technologique, du prix de la créativité artistique et de celui de l’engagement environnemental.

La foire se tient dans le cadre de la Journée internationale de l’innovation et de la créativité, célébrée chaque 21 avril par les Nations unies.

Par cette célébration, l’organisation entend sensibiliser au rôle de la créativité et de l’innovation dans tous les aspects du développement humain, et renforcer l’engagement collectif.

Agence d’information du Burkina

BAK/ZO/ata