Littérature : Alfred Jean Michel Bationo dédicace « La gouvernance placentaire ou le paradis falsifié »

Tenkodogo, le 27 oct. 2024(AIB)- « La gouvernance placentaire ou le paradis falsifié », neuvième roman de Alfred Jean Michel Bationo, dédicacé jeudi, décrit un pays imaginaire dirigé par Panga dans lequel, ses proches sans charisme ni qualification, occupent les fonctions clés jusqu’à la prise du pouvoir par Zug-Nooma…

Le colonel Aboudou Karim Lamizana, gouverneur de la région du Centre-Est, a présidé le 24 octobre 2024, la cérémonie de dédicace du neuvième roman du professeur certifié de français et écrivain Alfred Jean Michel Bationo, toujours en activité au lycée municipal de Koupéla. Cet événement s’est tenu ce jeudi dans la salle du Conseil régional du Centre-Est.

La gouvernance placentaire ou le paradis falsifié est un roman de 201 pages, subdivisé en quatre parties. L’auteur a une fois de plus pris sa plume pour dépeindre un état imaginaire dirigé par le président Panga, qui s’engage dans une dérive autoritaire.

Dans le pays de Panga, des hommes et des femmes sans charisme ni qualification occupent des fonctions pour lesquelles ils ne sont pas compétents. Le tyran Panga ferme les yeux sur les exactions commises par ses proches.

Avec cette gestion peu orthodoxe, on s’attend à la chute de Panga. Le héros Zug-Nooma, opposant au régime, s’efforcera de remettre le pays sur la voie de l’espoir.

Dans cette œuvre, le professeur et écrivain fait découvrir le concept de « placentocratisme », une véritable menace pour la stabilité des pays faisant leurs premiers pas dans la démocratie.

Le gouverneur a saisi l’occasion pour féliciter et encourager le professeur Alfred Jean Michel Bationo pour la qualité de son ouvrage. En tant qu’invité d’honneur, Nachor Sorgho, directeur régional de l’Enseignement secondaire du Centre-Est, a invité les amoureux de la lecture, et en particulier les élèves, à s’approprier le roman, disponible en librairie au prix de 13 000 FCFA, afin de cultiver en eux des valeurs patriotiques et pacifiques.

Agence d’information du Burkina

SM/ata