Sahel : Plus de 6 000 tonnes de légumes produites pendant la campagne sèche 2023-2024

Dori, (AIB)- En dépit du contexte sécuritaire, 6 640,5 tonnes, toutes spéculations confondues, ont été produites sur près de 411 ha dans la région du Sahel, au cours de la campagne agricole sèche 2023-2024, a appris l’AIB.

La direction régionale de l’agriculture, des ressources animales et halieutiques (DRARAH) du Sahel a tenu à Dori, le vendredi 8 novembre 2024, un cadre de concertation avec les organisations de producteurs et les partenaires en vue de faire le bilan de la campagne sèche 2023-2024 et d’établir un plan opérationnel pour la campagne 2024-2025

Selon le secrétaire général de la région du Sahel, M. Abdoul Karim Zongo, malgré le contexte d’insécurité, 411,24 ha ont été emblavés en légumes et autres cultures maraîchères sur 90 sites, avec une production estimée à 6 640,5 tonnes toutes spéculations confondues au cours de la campagne agricole sèche 2023-2024.

Selon lui, le succès de la mise en œuvre des activités de production est à mettre au crédit de l’ensemble des agents de la direction régionale de l’agriculture, des ressources animales et halieutiques (DRARAH) du Sahel et de leurs partenaires techniques et financiers.

M. Zongo a reconnu et salué le rôle déterminant de ces acteurs dans l’accompagnement durant toutes les phases de production. En dépit des résultats satisfaisants obtenus, des défis majeurs ont marqué la campagne sèche 2023-2024 et devront être relevés pour mieux réussir celle de 2024-2025, a-t-il confié.

La DRARAH a estimé la production de la campagne sèche 2023-2024 à 6 640,55 tonnes toutes spéculations confondues, soit une baisse de 34,88 % par rapport à la campagne précédente, qui s’élevait à 8 957,43 tonnes. De plus, plus de 90 % de cette production revient aux cultures maraîchères, avec 2 333,9 tonnes d’oignons, 1 358,84 tonnes de choux et 932,54 tonnes de tomates.

Elle a également évalué les quantités de semences et de fertilisants nécessaires pour réussir la campagne sèche 2024-2025.

Agence d’information du Burkina

MAM/ata