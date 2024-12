Burkina-Dédicace-Œuvre-Extrémisme-Lutte

Un écrivain appelle les Burkinabè à se mobiliser contre la radicalisation et l’extrémisme violent en ligne

Ouagadougou, 6 déc. 2024 (AIB) – L’écrivain Rodrigue Jean Martial Sekoné a dédicacé, jeudi, son œuvre intitulée « Radicalisation et extrémisme violent en ligne : Analyse et prévention », où il appelle les citoyens à se mobiliser contre l’ampleur de ce phénomène.

« J’ai constaté que l’extrémisme violent prend de plus en plus d’ampleur au Burkina Faso et dans la région du Sahel en particulier. L’une des principales voies de diffusion de cette idéologie demeure Internet », a déclaré Rodrigue Jean Martial Sekoné.

Journaliste et consultant en communication, l’auteur a exhorté les Burkinabè à se mobiliser contre ce fléau qui affecte profondément le pays. Il s’exprimait lors de la cérémonie de dédicace de son ouvrage, tenue jeudi à Ouagadougou.

Selon lui, son livre établit un lien entre la radicalisation et l’extrémisme violent, en mettant en lumière comment les réseaux sociaux et les plateformes numériques servent à diffuser des messages de haine et à encourager la radicalisation.

« Nos rapports et nos interactions en ligne deviennent de plus en plus violents. Ce phénomène est banalisé, comme si c’était normal, ce qui est à la fois dangereux et risqué, car cela ne favorise pas le retour à la paix », a-t-il expliqué.

Rodrigue Sekoné a précisé que son livre de 170 pages est structuré en trois parties.

La première partie est consacrée à la compréhension du phénomène, analysant les causes et les manifestations de la radicalisation et de l’extrémisme violent.

La deuxième partie décrit la dynamique de la radicalisation en ligne, en montrant comment les réseaux sociaux et Internet sont utilisés pour propager des idées extrémistes.

Enfin, la troisième partie met en évidence la manière dont le phénomène se manifeste au niveau local, dans le contexte sécuritaire burkinabè.

L’écrivain a souligné que son œuvre propose des solutions concrètes pour lutter contre la radicalisation et l’extrémisme violent, en vue de restaurer la paix au Burkina Faso.

