Réduction des risques nucléaires : le Plan d’Action national du Burkina Faso soumis à validation

(Ouagadougou, 29 janvier 2025)

Le Ministère des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur, à travers la Direction des Opérations de maintien de la paix, de la Coopération militaire et du Désarmement, organise du 28 au 30 janvier 2025 à Ouagadougou, un atelier de validation du Plan d’Action national sur la réduction des risques Nucléaire, Radiologique, Chimique et Biologique (NRBC).

Selon monsieur l’Ambassadeur Issa BORO, Secrétaire général du département des Affaires étrangères, président de la cérémonie d’ouverture de l’atelier, les risques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques (NRBC) sont des éléments à défi élevé, ayant pour enjeu la vie des populations, d’où l’adhésion en mai 2015 de notre pays à l’initiative des Centres d’excellence pour la réduction de ces risques, lancée par l’Union Européenne en 2010.

Selon l’ambassadeur Issa BORO, la situation actuelle de notre pays, associée aux risques des NRBC requiert notre vigilance et commande la mise en œuvre d’outils appropriés à l’instar d’un Plan d’Action national cohérent, réaliste, afin d’éviter que ces substances ne se retrouvent entre les mains des personnes malintentionnées.

D’où son invite à l’ensemble des participants à faire preuve d’assiduité, mais surtout à contribuer aux travaux durant les trois jours, à travers des propositions pertinentes, afin de valider le Plan d’Action national sur les NRBC dont sa mise en œuvre sera soumise à l’approbation des plus hautes autorités de notre pays.

Le Directeur des Opérations de maintien de la paix, de la Coopération militaire et du Désarmement, le Colonel Boukari BAGGNA note que la question des NRBC est transversale, précisant qu’au-delà des acteurs du ministère des Affaires étrangères, plusieurs autres départements prennent part à cet atelier de validation notamment la Défense, la Sécurité, l’Enseignement supérieur, la Santé, l’Énergie et la Commune de Ouagadougou.

Monsieur Youssef HEMIMOU, Expert OSA – NAS REGION, a rappelé que l’Union Européenne reste engagée aux côtés du Burkina Faso dans l’élaboration de son Plan d’Action national.

“ L’UE accompagne le Burkina Faso à travers une assistance technique et quelques conseils sur la formulation des actions afin de les rendre compréhensibles”, a précisé monsieur HEMIMOU.

DCRP/ MAECR-BE