Coopération bilatérale : le Chef de la diplomatie burkinabè échange avec l’ambassadeur du Sénégal en fin de mission et l’ambassadeur de la République de Cuba

(Ouagadougou, le 29 janvier 2025)

Le Chef de la diplomatie burkinabè SEM Karamoko Jean Marie TRAORE, a échangé le mardi 28 janvier 2025, respectivement avec l’ambassadeur du Sénégal SEM Mbaba Coura NDIAYE et avec l’ambassadeur de la République de Cuba Nadieska Navarro BARRO.

Le premier à être reçu est l’ambassadeur du Sénégal au Burkina Faso, qui est en fin de mission après quatre ans passés dans notre pays.

SEM Mbaba Coura NDIAYE, dit avoir bénéficié du soutien et de l’accompagnement constant de l’appareil diplomatique burkinabè, ce qui lui a permis de conduire avec succès sa mission.

Le diplomate du pays de la Teranga dit quitter le Burkina Faso avec un réel sentiment de satisfaction et de fierté au regard de l’excellence des relations qui unissent les deux pays.

Il a également salué l’hospitalité et la fraternité du peuple burkinabè, réitérant le soutien des plus hautes autorités du Sénégal à l’égard du Gouvernement et de tout le peuple burkinabè.

« J’ai fait beaucoup de pays mais, je ne me suis jamais aussi senti à l’aise qu’au Burkina Faso » a confié, SEM Mbaba Coura NDIAYE, qui avait pris fonction au Burkina Faso le 18 février 2021.

Après l’ambassadeur du Sénégal, c’est madame l’ambassadeur de la République de Cuba au Burkina Faso qui a été reçue par le Chef de la diplomatie burkinabè.

Elle dit être venue échanger avec SEM Karamoko Jean Marie TRAORE sur la prochaine visite officielle dans notre pays, du ministre cubain chargé des questions extérieures.

L’audience a permis aux deux personnalités d’accorder les vues sur l’organisation pratique de cette importante visite du ministre des relations extérieures de Cuba, une visite qui coïncide avec le début de la célébration des cinquante ans des relations diplomatiques entre les deux pays.

S.E Mme l’ambassadeur Nadieska Navarro BARRO précise aussi que les échanges ont également porté sur d’autres sujets d’intérêts communs pour nos deux pays, notamment sur des questions d’ordres sous-régionales et internationales.

Il faut noter que l’établissement des relations diplomatiques entre le Burkina Faso et la République de Cuba est intervenu en 1975.

DCRP/MAECR-BE