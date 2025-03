Reconquête du territoire : sortie officielle du premier contingent spécial des eaux et forêts

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel OUEDRAOGO a, au nom du Chef de l’Etat, présidé le samedi 22 mars 2025 à Bobo-Dioulasso, la cérémonie de sortie officielle de la première promotion du contingent spécial de l’Ecole nationale des eaux et forêts. Ce recrutement exceptionnel s’inscrit dans la dynamique du plan d’action pour la stabilisation et le développement, notamment son premier pilier consacré à la lutte contre le terrorisme et la restauration de l’intégrité du territoire.

Baptisée « Lana y’a » qui signifie confiance en langue nationale Dioula, cette promotion est forte de 1938 combattants forestiers, dont 1052 hommes et 886 femmes.

Après 18 mois de formation intensive, ces agents sont désormais prêts à être déployés sur le terrain pour sécuriser les massifs forestiers et participer activement à la reconquête des zones occupées par les bandits armés.

Ce recrutement spécial, autorisé par le conseil des ministres du 15 février 2023, prévoit l’intégration de 4000 agents sur 3 ans, avec un premier effectif de 2000 agents en 2023.

Placée sous le thème, « Contribution des Eaux et Forêts à la reconquête du territoire national et à la sécurisation des massifs forestiers », la sortie de ce contingent marque un changement de paradigme dans le rôle du corps des eaux et forêts dans la stratégie nationale de sécurisation du territoire.

Dans son allocution, le Premier ministre a salué le courage et l’engagement des nouvelles recrues. « Vous êtes désormais des acteurs essentiels dans le dispositif de reconquête de l’intégrité du territoire national et de la réponse à la crise humanitaire », a-t-il déclaré, avant d’exhorter les nouveaux agents à agir avec dignité, loyauté et professionnalisme.

Selon le ministre de l’Environnement, de l’eau et de l’assainissement, Roger BARO, des dispositions ont été prises pour permettre à ce premier contingent des eaux et forêts de remplir efficacement ses missions sur le terrain.

Service d’information du Gouvernement