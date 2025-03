Centre-Est : le consortium APD/ASAFF renforce les capacités des acteurs engagés dans la promotion des droits humains

Tenkodogo, 21 mars 2025 (AIB) – Le consortium APD/ASAFF, en partenariat avec la Direction régionale des Droits humains, de la Promotion de la citoyenneté et de la Paix du Centre-Est, a organisé un atelier de renforcement des capacités des acteurs engagés dans la promotion des droits humains. L’événement s’est tenu vendredi dans la salle de réunion de l’ANPE à Tenkodogo, sous la présidence du gouverneur de la région, le colonel Aboudou Karim Lamizana.

Cet atelier visait à renforcer les connaissances des participants sur les droits catégoriels, à échanger sur les défis et les actions prioritaires à entreprendre, ainsi qu’à redynamiser le cadre de concertation, qui rencontrait des difficultés à rassembler les parties prenantes.

Dans son discours d’ouverture, le colonel Aboudou Karim Lamizana a rappelé les nombreux défis auxquels la région est confrontée, notamment l’insécurité, les déplacements de populations et les crises socio-économiques qui exacerbent les vulnérabilités.

Selon lui, la promotion des droits humains ne peut être une option, mais un impératif. Il a appelé à une mobilisation collective pour renforcer les actions de sensibilisation, de plaidoyer et d’éducation aux droits humains, insistant sur l’importance du rôle de la société civile et sur l’ouverture de l’administration au dialogue et à la collaboration.

Le directeur régional des Droits humains, de la Promotion de la citoyenneté et de la Paix du Centre-Est, Daniel Warma, a souligné que cet atelier permet aux acteurs de se retrouver et d’échanger sur les défis à relever dans un contexte sécuritaire et humanitaire difficile.

Il a invité la population à s’impliquer dans cette lutte, rappelant que la protection des droits humains concerne tout le monde.

Le facilitateur Eged Magloire Koudougou a expliqué que la première partie de l’atelier était consacrée à une présentation générale des droits humains pour assurer une meilleure compréhension du cadre.

La seconde partie a porté sur les instruments et mécanismes de protection des droits, avec pour objectif une appropriation efficace par les participants.

Le coordonnateur du projet PPDH-CE, Salif Josias Dabo, a précisé que ce projet vise à réduire les violations des droits humains à travers des activités de formation et de sensibilisation dans trois communes.

Il a également insisté sur l’importance de la cohésion sociale, qui constitue un autre volet essentiel du projet.

Agence d’information du Burkina

SM/ata