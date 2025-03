BURKINA-CENTRE-OUEST-RELIGION-MUSULMANS-CHRETIENS-PAIX-RUPTURE-COLLECTIVE

Koudougou : Chrétiens et Musulmans unis dans une rupture collective pour la paix

Koudougou, 22 mars 2025 (AIB) – Un moment de communion et de fraternité a marqué la soirée du 20 mars 2025 à Koudougou, où Chrétiens et Musulmans se sont retrouvés pour une rupture collective pour la paix au Burkina, a constaté l’AIB.

L’événement, initié par le Chargé de Mission de la présidence du Faso dans le Centre-Ouest, Pèma Florent Neya, et son équipe, s’est déroulé au rond-point Maurice Yaméogo, un lieu emblématique de la ville de Koudougou. Cette initiative, née de la coïncidence du carême chrétien et du ramadan musulman, vise à renforcer les liens interreligieux et à promouvoir la tolérance dans une nation en quête de paix.

La cérémonie a été un témoignage de solidarité, de rassemblant des fidèles des deux communautés religieuses pour partager un repas et des prières communes. Les participants ont imploré la clémence divine et priant pour l’unité et la prospérité du Burkina Faso.

« Cette rupture collective est un symbole fort de notre volonté de vivre ensemble en harmonie », a déclaré le Chargé de mission Neya, précisant que « malgré nos différences, nous sommes unis par notre amour pour notre pays et notre désir de paix ».

L’événement a permis de renforcer les liens entre les différentes communautés de la ville, soulignant l’importance de l’unité pour surmonter les défis et construire un avenir commun.

La rupture collective de Koudougou est un exemple inspirant de la manière dont le dialogue interreligieux peut contribuer à la construction d’une société plus pacifique et inclusive.

