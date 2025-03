Burkina-Religion-Ramadan

Ramadan : La communauté islamique de la Tidjania célèbre l’Aïd el-Fitr sous le signe de la tolérance

Ouagadougou, 31 mars 2025 (AIB) – L’Aïd el-Fitr, ou fête du Ramadan, commémorant la fin du jeûne musulman, a été célébré ce jour par la communauté islamique de la Tidjania. En présence des membres du gouvernement, la communauté tidjane a prié pour la paix au Burkina Faso.

À l’occasion de cette célébration, El Hadj Djafar Ilboudo, imam de la communauté islamique de la Tidjania, a exhorté l’ensemble des Burkinabè à cultiver la tolérance et la solidarité.

L’imam Djafar Ilboudo a également salué la présence des membres du gouvernement à cette prière.

La délégation gouvernementale, conduite par Mikaïlou Sidibé, ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat, représentant le président du Faso et le Premier ministre, a félicité la communauté islamique de la Tidjania pour les sacrifices consentis durant ce mois de jeûne.

« Nous avons été témoins d’un élan de solidarité, avec des ruptures collectives de jeûne entre musulmans et non-musulmans durant ce mois. Cela a contribué à raffermir notre vivre-ensemble », a souligné le ministre Sidibé.

« Nous souhaitons que cet élan se poursuive au-delà du mois de Ramadan, avec la continuation des prières, des bénédictions et des invocations pour la paix et la sécurité de notre cher pays. Nous rappelons surtout que nous sommes une seule nation et que toutes les communautés doivent vivre ensemble », a soutenu Mikaïlou Sidibé.

Agence d’information du Burkina