FOOT-BFA-MAR-AFR-SPORT-CAF-CANU17

CAN U17: les Etalons attendent les Lionceaux du Cameroun de pied ferme dans le groupe B

Casablanca, 30 mars 2025 (AIB)-Les Etalons cadets du Burkina Faso ont affiché leurs ambitions dimanche soir, de livrer un bon match lundi contre les Lionceaux du Cameroun en ouverture de la CAN U17 dans la poule B, a constaté l’AIB sur place dans le royaume Chérifien.

C’est au tour de 16h GMT que le coach Oscar Barros et ses poulains sont aller pour une prise de contact avec la pelouse du stade Larbi Zaouli de Casablanca qui abrite leur match lundi (17h GMT). L’équipe burkinabè est allée par la suite répéter les gammes au Centre du Raja athlétic club II. A l’issue de l’entraînement les jeunes Etalons se sont exprimés.

L’entraîneur de l’équipe Oscar Barros q rassuré que son groupe a « un bon état d’esprit. Il y a l’envie, beaucoup d’engagement ». Pour lui, « avec tout ce que nous avons fait comme préparation, nous sommes fin prêts pour aborder la première rencontre de demain ».

Le technicien burkinabè dit ne pas connaitre grand chose de son adversaire. Les seuls images que Oscar Barros a, sont les images de leur tournoi de zone pour la qualification de cette compétition et ça aussi, contre « des équipes qui n’étaient pas très à la hauteur. Et ça ne permet pas de trop juger l’adversaire ».

« Mais nous savons que le Cameroun a des joueurs très athlétiques, très puissants avec leur qualité technique. Ils ont des joueurs qui ne lâchent jamais. Nous avons un adversaire coréaste demain mais nous-nous sommes préparés en conséquence », a mentionné l’entraîneur burkinabè.

Jugeant son équipe, Oscar Barros affirme que « nous, nous sommes très solidaires, beaucoup tactiques, très disciplinés. Nous avons notre philosophie propre à nous au Burkina que nous allons crânement essayer de jouer dans notre registre pour créer beaucoup plus de difficultés à cette équipe camerounaise qui est assez véloce. Nous allons faire un très bon match demain soir ».

Pour le milieu de terrain des Etalons cadets Mohamed Fofana « on est très bien préparé pour aborder le match de demain. On est très bien concentré. La force de notre équipe est la solidarité du groupe. On joue très collectif. Notre objectif est de sortir du groupe et être parmi les meilleurs et se qualifier pour le mondial et pourquoi pas remporter le trophée ».

Le président de la FBF Oumarou Sawadogo qui a effectué le déplacement de Casablanca pour soutenir les siens, « vous représentez le pays, le drapeau national. Vous devez vous battre ensemble pour atteindre vos objectifs. Vous n’êtes pas seuls dans cette compétition. Nous sommes avec vous ».

La CAN U17 a démarré ce dimanche dans le groupe A avec l’opposition Maroc # Ouganda (5-0). Le Le Burkina Faso évolue dans cette compétition dans le groupe B avec le Cameroun, l’Afrique du sud et l’Egypte. La CAN U17 Maroc 2025 se disputer du 30 mars au 19 avril.

Agence d’information du Burkina

as/ata