Célébration de l’Aïd el-Fitr : les fidèles musulmans de Tenkodogo ont prié pour le retour rapide de la paix au Burkina Faso

Tenkodogo, 30 mars 2025 (AIB) – Les fidèles musulmans ont convergé vers la place du lycée communal de Tenkodogo, lundi matin, comme à l’accoutumée, pour la prière marquant la célébration de l’Aïd el-Fitr, qui marque la fin du jeûne du Ramadan.

La prière a été dirigée par le grand imam de la communauté musulmane de Tenkodogo, El Hadj Mahamadou Sana.

Elle a rassemblé des milliers de fidèles, ainsi que des autorités administratives et des représentants d’autres confessions religieuses.

Après la prière de deux rakats, le grand imam El Hadj Mahamadou Sana a déclaré dans son sermon : « Durant ce mois béni, nous avons jeûné et accompli les cinq prières quotidiennes obligatoires. Nous avons multiplié les prières surérogatoires pour demander à Allah de protéger nos Forces de défense et de sécurité (FDS) ainsi que nos Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) dans la lutte contre le terrorisme. Quant aux fidèles musulmans, je les invite à avoir une pensée pour les personnes déplacées internes et à partager leurs repas avec elles.

Je vous rappelle que nous sommes tous des enfants d’Adam avant d’appartenir à une commune, une province ou une région. Soyons des artisans de paix partout où nous sommes. Je demande aux jeunes d’éviter les acrobaties sur les routes, de ne pas consommer d’alcool ni de drogues, car ces produits sont interdits dans notre religion », a-t-il lancé à l’endroit des fidèles musulmans, en particulier les plus jeunes.

Le représentant de l’Association des jeunes musulmans de la région du Centre-Est, Saïdou Ouédraogo, a plaidé pour le renforcement de la tolérance religieuse dans la région, avant de déclarer : « Comme tout citoyen burkinabè, notre souhait est qu’Allah ramène la paix dans notre chère patrie. Les autorités font des efforts, le pays est en train de se redresser. Notre prière est qu’Allah assiste nos dirigeants et leur donne de bonnes idées pour conduire le pays et sortir de la crise sécuritaire.

Selon le prophète de l’islam, après la prière, nous devons rendre visite à nos proches, multiplier les invocations et les prières tout au long de la journée, car la fête ne se résume pas aux réjouissances. Elle doit permettre aux fidèles de se rapprocher de leur Créateur. »

Le secrétaire général de la province du Boulgou, Lallé dit Siaka Yao, qui représentait le gouverneur de la région du Centre-Est, a, à son tour, réitéré les mêmes vœux de paix : « La délégation et moi-même avons été instruits par le gouverneur, le colonel Aboudou Karim Lamizana, de venir communier avec les musulmans de la région. Depuis le 1er mars, vous avez observé le jeûne pour renforcer votre foi et votre solidarité.

Nous osons croire que vos invocations et vos prières contribueront à ramener la paix dans notre pays. »

AGENCE D’INFORMATION DU BURKINA

