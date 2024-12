Radio nationale : 65 ans après, le gouvernement salue l’œuvre du personnel pour la cohésion sociale

Ouagadougou, 5 déc. 2024 (AIB)-À l’occasion de la commémoration du 65e anniversaire de la radio nationale, le ministre d’État en charge de la Communication, Jean Emmanuel Ouédraogo, a rendu jeudi un vibrant hommage au personnel de la radio pour ses nombreuses actions en faveur de la cohésion sociale.

« 65 années après, il me plaît de rendre un vibrant hommage à tous ces acteurs qui ont consenti d’énormes efforts pour faire de la radio un média incontournable au service de l’information et de la communication pour le développement, la promotion de la culture, l’éducation, la cohésion sociale et du vivre-ensemble », a déclaré le ministre Jean Emmanuel Ouédraogo.

Le ministre s’exprimait à Ouagadougou, lors de la cérémonie de commémoration du 65e anniversaire de la création de Radio Burkina, placée sous le thème : « RTB Radio, 65 ans pour une société solidaire, unie, résiliente et plus forte ».

Pour le ministre d’État, ce thème est porteur d’espoir en ces temps de défis majeurs et souligne l’importance du rôle que la radio a joué et continue de jouer dans le renforcement du tissu social burkinabè.

Selon lui, la radio a su s’adapter et évoluer avec son temps, tout en restant fidèle à sa mission première : informer, éduquer et divertir les populations.

Le ministre a également félicité la direction générale de la radiodiffusion pour le lancement de la radio filmée, une innovation qui, selon lui, traduit la capacité de la chaîne nationale à se moderniser et sa volonté de se rapprocher davantage de ses téléspectateurs et auditeurs.

Jean Emmanuel Ouédraogo a par ailleurs invité les acteurs de la radiodiffusion à œuvrer davantage pour consolider les acquis et faire de Radio Burkina un outil encore plus puissant au service du renforcement de la cohésion sociale.

La cérémonie a également réuni les directeurs généraux de l’Office de radiotélévision du Mali et du Niger.

L’événement était parrainé par l’ancien ministre et ancien directeur de la radio, Baba Hama, et coparrainé par Moussa Koanda et Moctar Dèmé.

