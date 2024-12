Burkina-Prix-Pax-Sahel

Burkina : La 8e édition du prix PAX Sahel aura lieu le 13 décembre avec la participation de journalistes maliens et nigériens

Ouagadougou, 5 déc. 2024 (AIB) – La 8e édition du prix PAX Sahel pour le Journalisme sensible aux conflits (JsC) 2024 a enregistré 40 œuvres en compétition. La cérémonie de récompense se tiendra le 13 décembre, avec la participation de journalistes maliens et nigériens, a annoncé jeudi à Ouagadougou le comité d’organisation dudit prix.

Au total, 40 œuvres journalistiques produites entre le 1er octobre 2023 et le 10 octobre 2024 concourront pour cette 8e édition du prix PAX Sahel. Elles se répartissent ainsi : 19 œuvres dans la catégorie presse écrite et en ligne, 4 dans la catégorie télévision/Mojo, et 17 dans la catégorie radio.

L’édition 2024 enregistre également la participation de journalistes maliens et nigériens, avec respectivement 8 et 4 œuvres en lice.

Selon le président du Réseau d’initiatives de journalistes (RIJ), initiateur du prix PAX Sahel, Jean Careem Kaboré, cette distinction vise à promouvoir l’excellence dans le traitement de l’information relative aux conflits au Sahel.

M. Kaboré a précisé que les lauréats des prix officiels de cette édition recevront chacun un trophée, une attestation et une somme de 500 000 FCFA. Un prix spécial, dénommé Prix Koffi Amétpé pour l’intégration (en hommage au premier coordonnateur du RIJ en 2001), financé par les aînés du RIJ, est également prévu.

La 8e édition du prix PAX Sahel se déroulera sous le patronage du ministre d’État, ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, et sous le parrainage du président du Conseil national de l’économie informelle (CNEI-BF), Salif Nikiema.

Le président du RIJ a par ailleurs lancé un appel aux partenaires pour boucler le budget de cette édition 2024 du prix PAX Sahel.

Agence d’information du Burkina

