Qualité et efficacité des documents de planification du MAECR-BE : une séance de travail pour s’approprier les normes d’élaboration des rapports

(Ouagadougou, le 02 avril 2025)

L’Ambassadeur, Secrétaire général, M. Hermann Yirigouin TOE a présidé une séance de travail, ce mercredi 02 avril, consacrée à l’élaboration des rapports périodiques des documents de planification au niveau de l’administration centrale et dans les Missions des diplomatiques et Postes consulaires.

L’objectif de cette séance est d’harmoniser les compréhensions sur les canevas de rapportage et les délais de transmission des documents de planification.

Lesdits documents regroupent les programmes d’activités, les contrats d’objectifs des chefs de Mission diplomatiques et postes consulaires, les contrats de performance, et les lettres de missions et doivent faire l’objet d’un suivi et d’une évaluation, conformément à la loi 0 73 -2015 CNT du 6 novembre 2015 relative à la loi de finance. Une disposition adoptée en vue de moderniser l’administration publique et la rendre plus efficace.

« Cette loi marque un tournant dans la gestion publique en plaçant l’accent sur une approche axée sur les résultats et la redevabilité » a souligné le Secrétaire Général.

La séance de travail, a été organisée en deux étapes, une première phase avec les responsables de structures centrales, et une seconde phase en visio conférence à l’attention des représentants des Missions diplomatiques et Postes consulaires en vue d’une mise à niveau de l’ensemble des acteurs et d’assurer l’atteinte des objectifs assignés aux acteurs du département en charge des Affaires étrangères.

« Nous devons nous assurer que tous les acteurs impliqués partagent une même vision et une même méthodologie pour garantir la cohérence et la qualité de nos rapports », a indiqué l’Ambassadeur Secrétaire général Hermann Yirigouin TOE.

DCRP/MAECR-BE