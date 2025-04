Burkina-Tourisme-Sensibilisation-Entrepreneurs

Burkina : Les entrepreneurs touristiques sensibilisés sur la responsabilité sociétale pour une industrie plus compétitive

Ouagadougou, 4 avr. 2025 (AIB) – Le ministère en charge du Tourisme a sensibilisé jeudi à Ouagadougou, les entrepreneurs touristiques sur la Responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE) pour une industrie plus compétitive sur le marché national et international.

« Ces échanges avec les entrepreneurs consistent à les outiller sur la RSE pour qu’ils soient plus performants au niveau national et international », a indiqué la directrice générale, Monique Ouédraogo/Ilboudo.

Selon elle, la Direction générale du tourisme (DGT) a initié cet atelier de sensibilisation sur la Responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE) au profit des entrepreneurs touristiques, dans le cadre des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC).

Mme Ouédraogo s’exprimait jeudi à Ouagadougou, à l’ouverture d’un atelier de sensibilisation des entrepreneurs touristiques sur la RSE.

Elle a par ailleurs expliqué que le Burkina Faso traverse une période difficile et il était nécessaire d’échanger avec les promoteurs d’hébergement, de restauration, d’agences de voyage, les opérateurs économiques et les guides touristiques pour améliorer la qualité de leurs prestations.

« Lorsque nous parlons de RSE, nous parlons aussi de la qualité des services. A travers cet atelier, nous arrivons à améliorer les conditions de travail du personnel et la productivité des entreprises », a soutenu Monique Ouédraogo/Ilboudo.

Selon l’un des communicateurs, Nelson Congo, les échanges vont être axés sur deux thématiques dont la première porte sur la « Nomenclature des entreprises touristiques » et la deuxième concerne « L’intérêt et les processus de mise en œuvre de la RSE au sein des entreprises touristiques ».

M. Congo par ailleurs expert en communication de la RSE a précisé que le secteur du tourisme sur le plan économique occupe la 3e place au niveau mondial, après les hydrocarbures et les industries de la chimie.

Il a également noté que ce secteur emploie beaucoup travailleurs qui ne demandent pas un certain niveau de « background ».

« Tous les risques, tous les problèmes du secteur du tourisme peuvent être réglés dans le cadre de la RSE. C’est pourquoi, l’administration touristique burkinabè a bien choisi cette thématique qui rime avec celle des JEPPC », a-t-il fait savoir.

La 1re phase de l’édition 2025 des JEPPC se tient du 26 mars au 9 avril avec pour thème « Pour l’ordre et la discipline : je m’engage ! ».

Nelson Congo a aussi relevé que l’atelier de sensibilisation porte sur les enjeux de la démarche de management des entreprises touristiques.

Agence d’Information du Burkina

