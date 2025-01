Prise de contact avec les organisations professionnelles de médias et de la communication: le Ministre Pingdwendé Gilbert OUEDRAOGO invite les acteurs de l’infocom à constituer le « bataillon d’intervention dans le segment de la communication »

Dans le cadre des rencontres de prise de contact initiées avec les différents acteurs du département, le Ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert OUEDRAOGO a rencontré le vendredi 10 janvier 2025 à Ouagadougou les acteurs des médias et de la communication.

Cette rencontre entre le Ministre et les organisations professionnelles de médias et de la Communication (OPMC), avait pour objectifs d’échanger sur les défis du secteur de la communication, recueillir les préoccupations afin de trouver des solutions pour la bonne marche des activités dans chaque domaine.

Au cours des échanges, l’on retient que la crise sécuritaire a fortement impacté le secteur de la communication et des médias. En effet, les responsables et représentants de structures, d’entreprises, d’associations et de faîtières, ont relevé des difficultés et défis communément partagés au nombre desquels la formation, la relecture ou l’application des organiques ou réglementaires, l’accompagnement technique et financier du Ministère de tutelle, l’amélioration des conditions pour un meilleur exercice des différentes professions, leurs rôle et leur place dans le contexte de crise actuelle, etc.

En réponse à ces préoccupations, le Ministre Pingdwendé Gilbert OUEDRAOGO a rassuré que la dynamique actuelle est de « consolider » les acquis tout en « ajoutant de la terre à la terre ». Il a proposé aux acteurs d’inscrire les différentes préoccupations évoquées dans un document technique qui pourrait servir d’outil de plaidoyer. « Au-delà des cadres formels de concertation, nous voulons une « collaboration participative ». Tant que nous-nous parlerons, nous trouverons des solutions”, a-t-il dit.

Le ministre a montré sa disponibilité à échanger et à accompagner les organisations professionnelles des médias et de la communication pour un rayonnement du secteur de l’infocom. Il a invité ces derniers à se mettre non seulement en ordre bataille en jouant leur partition dans la lutte actuelle engagée contre le terrorisme au Burkina mais aussi accompagner la vision du Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ et surtout être une force de proposition.

Du reste, le Ministre Pingdwendé Gilbert OUEDRAOGO a lancé l’appel aux acteurs de l’infocom à se constituer en « bataillon d’intervention » sur le segment de la communication afin de redorer l’image du Burkina Faso dans sa quête de souveraineté véritable.

DCRP/MCCAT