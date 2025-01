Burkina/Souveraineté alimentaire : L’ONG Compassion International défend l’agroécologie et la sécurité foncière

Ouahigouya, 10 janv. 2025 (AIB) – L’ONG Compassion International, en collaboration avec ses partenaires, a organisé un forum sur l’agroécologie et la sécurisation foncière le jeudi 9 janvier 2025 à Ouahigouya. L’objectif est d’impulser une dynamique de prise en compte de l’agroécologie et de la sécurisation foncière dans les plans annuels des partenaires pour la sécurité alimentaire au Burkina Faso.

Au Burkina Faso, l’agriculture (productions agro-sylvo-pastorales) occupe plus de 80 % de la population et constitue la principale source d’alimentation et de revenus.

Cependant, elle est confrontée à des obstacles tels que la variabilité du climat, qui entraîne des conditions météorologiques imprévisibles, ainsi que des infestations de ravageurs et des maladies des plantes.

Dans la région du Nord, l’accès insuffisant à des semences et des engrais de qualité, l’accès à la terre, surtout pour les femmes, et les problèmes de sécurité persistants exacerbent l’insécurité alimentaire et entravent l’efficacité des pratiques agricoles.

Cette situation préoccupante pousse à une action concertée des différents acteurs pour une solution durable en faveur des ménages de la région.

C’est dans cette optique que l’ONG Compassion International a organisé un forum sur l’agroécologie et la sécurisation foncière dans l’intention d’impulser une dynamique de prise en compte de ces deux thématiques dans les plans annuels des partenaires et de susciter des actions concrètes vers la résilience face aux besoins sociaux de base.

Une occasion pour mettre en œuvre le programme de Compassion International au Burkina Faso, notamment pour les producteurs bénéficiaires du programme dans la région du Nord.

Selon madame Kuwonu/Lankoandé Phoebe, représentante du directeur national de l’ONG Compassion International Burkina Faso, « ce forum a pour objectif de créer une dynamique forte pour l’intégration de l’agroécologie et de la sécurisation foncière dans les plans annuels de nos Églises partenaires afin de susciter des actions concrètes vers la résilience face aux besoins sociaux de base des familles dans nos zones d’intervention ».

« En renforçant ces deux piliers essentiels, nous voulons encourager des actions concrètes qui contribueront à la résilience de ces familles face aux multiples défis économiques, sociaux et climatiques.

La région du Nord est l’une des zones les plus touchées par l’insécurité alimentaire au Burkina Faso. Dans ce contexte, Compassion International, en collaboration avec ses partenaires, s’est engagé depuis plusieurs années à soutenir les communautés locales », a conclu madame Kuwonu.

La vision de Compassion International et de ses partenaires s’inscrit dans les objectifs visés par les autorités du Burkina Faso. Nous invitons l’ensemble des participants à des échanges francs pour l’atteinte des résultats escomptés, selon le secrétaire général de la région, Kouilga Albert Zongo, patron de la cérémonie.

« Ce forum, qui porte sur l’agroécologie et la sécurisation foncière, revêt une importance capitale pour notre région. En effet, ces deux thématiques sont au cœur des préoccupations socio-économiques de notre région.

L’agroécologie, en tant que système de production durable, permet de répondre aux défis liés à la dégradation des sols, à l’insécurité alimentaire et aux changements climatiques.

Quant à la sécurisation foncière, elle constitue une condition indispensable pour renforcer la cohésion sociale et encourager les investissements dans le secteur agricole », a déclaré le représentant du gouverneur de la région du Nord, Kouilga Albert Zongo.

À l’occasion de ce forum, une présentation de l’ONG Compassion International par madame Angèle Zoungrana, ainsi que deux autres communications sur l’agroécologie et la sécurisation foncière, présentées par Illyass Kafando et Inocent Lankoandé de la direction régionale de l’agriculture et des ressources animales du Nord, ont été faites au profit des participants.

En rappel, Compassion International est une organisation confessionnelle de développement de l’enfant et du jeune fondée en 1952.

Elle est installée au Burkina Faso depuis 2004. Compassion International Burkina Faso travaille en partenariat avec les Églises locales pour assurer la prise en charge sociale, économique, physique et spirituelle de plus de 115 000 enfants et plus de 5 000 mères au sein de 492 Centres de Développement pour Enfants et Jeunes (CDEJ) dans plusieurs régions du Burkina Faso, dont la région du Nord.

Agence d’Information du Burkina

BB/ATA