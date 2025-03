Présidence du Faso : 12 retraités magnifiés pour leur contribution au bon fonctionnement de l’institution

Ouagadougou, 27 mars 2025 (AIB) –, Douze agents de la présidence du Faso admis à la retraite en 2023 ont reçu, jeudi, des hommages de la nation pour leur contribution « significative au bon fonctionnement de l’institution ».

La présidence du Faso a décerné des attestations de reconnaissance à 12 de ses agents qui ont fait valoir leurs droits à la retraite, lors d’une cérémonie tenue le 27 mars 2025 à Ouagadougou, présidée par le directeur de cabinet du président du Faso, le capitaine Céleste Aderson Medah.

Selon le porte-parole des anciens fonctionnaires, Charles Lankoandé, lui et ses mandants sont honorés par cette reconnaissance de l’État et de la présidence du Faso en particulier, pour le travail accompli durant ces longues années dans l’administration burkinabè.

De son avis, le travail à la présidence du Faso est aussi « difficile » qu’exaltant. Difficile en ce sens que l’agent est appelé à travailler dans le respect strict des lois et procédures, mais il devient enthousiasmant parce qu’il « contribue à la réalisation de projets impactant directement la vie de la nation ».

Convaincu que la fonction publique est un sacerdoce, M. Lankoandé a saisi l’occasion pour exhorter les jeunes fonctionnaires à se sacrifier pour l’intérêt supérieur de la nation. « Le projet que vous avez devant vous est tellement important qu’il faut que vous donniez votre personne », a-t-il renchéri.

Il a par ailleurs souligné que les retraités restent disponibles pour apporter leur soutien aux jeunes afin de relever les défis.

Pour sa part, le directeur de cabinet du président du Faso, le capitaine Céleste Aderson Medah, a exprimé la reconnaissance du chef de l’État et de toute la nation à ces agents qui ont consacré leurs « belles années au service » du peuple burkinabè.

« Vous avez accompli beaucoup de choses dans la fonction publique et la nation toute entière vous est reconnaissante », a-t-il ajouté.

Le directeur de cabinet du président du Faso a également invité ses anciens collègues à poursuivre une mission d’éducation et d’encadrement des plus jeunes afin de leur permettre d’affronter plus efficacement les épreuves de la vie.

Agence d’information du Burkina

YOS/ATA