Politique de communication : vers des actions plus concertées entre le CSC et le ministère en charge de la communication

Le président du Conseil supérieur de la communication (CSC), Wendingoudi Louis Modeste Ouédraogo, a reçu ce vendredi 28 mars 2025, la visite du ministre en charge de la Communication, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo. Celui-ci est venu féliciter et encourager l’instance de régulation pour le travail abattu. Dans ce contexte de crise sécuritaire où le défi majeur reste la communication, notamment celle de guerre, le chef du département de la communication a indiqué que « du moment où nos deux institutions partagent le même environnement avec plus ou moins les mêmes objectifs, il est de bon ton que nous puissions nous rencontrer et échanger nos vues afin de mieux organiser ce secteur des médias et de la communication ».

Pour sa part, le président du CSC, Wendingoudi Louis Modeste Ouédraogo, a salué cette démarche du ministre en charge de la communication. « La communication dans ce contexte de crise sécuritaire est un pan important de la politique gouvernementale et en tant que autorité de régulation, nous devons être à l’écoute pour que nos actions soient concertées afin d’avoir une vision et une approche commune des réponses à apporter aux difficultés liées au secteur de la communication dans notre pays », a-t-il dit.

A l’issue de cette visite, les deux personnalités ont convenu ensemble de poursuivre leur collaboration.

DCRP/CSC