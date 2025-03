FOOT-BFA-SPORT-FBF-SCOOP-CA-MINE-CONVENTION

Promotion du football au Burkina : la FBF et SCOOP-CA Burkina Mine scellent un partenariat pour une nouvelle dynamique

Ouagadougou, 29 mars 2025 (AIB) – La Fédération burkinabè de football (FBF) a signé vendredi au Centre technique national à Ouagadougou, une convention de partenariat pour une nouvelle dynamique du football burkinabè, a constaté l’AIB.

Dans ce partenariat qui durera un an, SCOOP-CA Burkina Mine, ce réseau des investisseurs miniers du Burkina Faso, s’engage à soutenir financièrement les projets d’équipement et de formation de la commission marketing, communication et médias de la FBF.

« L’intérêt de notre structure se situe à plusieurs niveaux. D’abord c’est de répondre à un appel, un besoin lancé par le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré en matière de sport. C’est un acte patriotique pour répondre à l’appel du Président du Faso. Le 2e élément c’est la promotion du sport et inciter d’autres sociétés à emboiter le pas », a expliqué le Directeur général de SCOOP-CA Burkina Mine, Abdoul Razaky Kaboré.

Pour le président de la FBF Oumarou Sawadogo comblé pour avoir signé ce partenariat, « à chaque fois quand vous avez des partenaires pour vous accompagner pour accomplir votre mission, c’est avec joie que vous les recevez. Et diversifier les partenaires me permet aussi d’avoir beaucoup de corde dans mon arc ».

Cette convention va résoudre beaucoup de choses au niveau de la Commission communication de la FBF. Selon le président Oumarou Sawadogo, « l’un de nos grands défis est la nécessité de développer une stratégie de communication moderne et efficace, capable de valoriser notre football à l’échelle nationale et internationale ».

Le patron de la faîtière du football burkinabè explique que « nous allons pouvoir former nos équipes, acquérir des équipements de qualité et mettre en place des actions de communication innovantes ».

Ce partenariat va en droite ligne avec l’instance du football burkinabè qui souhaite diversifier ses partenaires pour ses différentes commissions. Elle avait déjà scellé un partenariat avec la Banque postale pour soutenir la Commission centrale des arbitres et bientôt la CAMEG sera sollicitée pour la commission santé au profit des joueurs.

Agence d’information du Burkina

