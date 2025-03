Burkina-Symposium-Jeune-Emploi

Burkina : Un programme ambitionne soutenir la création de 1 42 000 emplois pour les jeunes dans le secteur agro-industrie

Ouagadougou, 28 mars 2025 (AIB) – AGRA, en collaboration avec la fondation Matercard, met en place le programme YEFFA en partenariat étroit avec le gouvernement, qui compte soutenir la création de 142 000 emplois décents pour les jeunes et les femmes dans le secteur agro-industrie en vue de l’atteinte de l’autosuffisance alimentaire, a déclaré vendredi le directeur pays d’AGRA Burkina, Jules Somé.

« Grace au soutien de la fondation Matercard, qui finance ce programme, AGRA au Burkina Faso ambitionne de soutenir la création de 142 000 emplois décents pour vous, jeunes femmes et hommes, en partenariat avec le gouvernement », a promis le directeur pays d’AGRA Burkina, Jules Somé.

M. Somé s’exprimait vendredi à Ouagadougou au cours d’un symposium des Jeunes YEFFA du Burkina sous le thème : « Autonomisation des jeunes pour des emplois décents et des systèmes alimentaires résilients au changement climatique ».

Selon lui, le programme YEFFA (programme de l’entreprenariat des jeunes pour l’avenir de l’alimentation et agriculture) vise à renforcer la confiance des jeunes, à former la jeunesse à l’entrepreneuriat agricole et à les fournir les outils et compétences nécessaires pour réussir. Il vise à atteindre 500 mille jeunes au Burkina Faso.

De son avis, le programme s’étendra sur cinq ans et couvrira cinq régions du pays à savoir le Centre-ouest, le Sud-ouest, les Hauts-Bassins, les Cascades et la Boucle du Mouhoun.

Il a précisé que le programme garantit une participation inclusive, en veillant à ce que les jeunes femmes, les personnes en situation de handicap ou déplacées internes aient un accès équitable aux opportunités.

Le directeur pays d’AGRA Burkina a encouragé les jeunes à la collaboration, à créer des synergies et à adopter une dynamique collective dans leurs actions. Il les a également invités à miser sur l’innovation et l’agriculture intelligente pour relever les défis climatiques.

« Grace aux nouvelles technologies et aux bonnes pratiques agricoles, nous pouvons assurer la souveraineté alimentaire de notre cher pays », a-t-il conclu.

Le symposuim a réuni des jeunes entrepreneurs, des structures des décideurs politiques et des partenaires. Il visait à identifier et relever les défis des jeunes dans l’agriculture, notamment ceux des jeunes femmes rurales, à présenter les initiatives existantes du gouvernement et des partenaires. Il visait également à discuter des opportunités d’emploi et d’entrepreneuriat pour les jeunes et à renforcer le soutien aux jeunes ruraux vulnérables.

L’Alliance pour une révolution verte en Afrique (AGRA) est une association à but non lucratif qui vise à faire passer l’africaine d’un modèle de subsistance à des entreprises solides qui améliorent les moyens de subsistance des ménages agricoles du continent.

Agence d’information du Burkina

