Passoré : La sécurité alimentaire au cœur des échanges à Yako

Yako, 18 mars 2025 (AIB)-Le Comité technique du Conseil provincial de sécurité alimentaire (CT-CPSA) du Passoré a tenu le mardi 18 mars 2025 à Yako, sa première session ordinaire de l’année 2025 sous le thème : « Situation alimentaire et nutritionnelle des ménages du Passoré : Etats des lieux et Perspectives ».

Le premier rendez-vous statutaire du Comité technique du Conseil provincial de sécurité alimentaire (CT-CPSA) du Passoré s’est tenu le mardi 2025 à Yako pour examiner la situation agro-sylvo pastorale, alimentaire, nutritionnelle et humanitaire au Passoré.

Les travaux ont été présidés par le haut-commissaire du Passoré Daouda Sangaré.

Le cadre d’échanges avait également pour objectif principal de faire l’état des lieux de la campagne agro-sylvo pastorale sèche 2025.

Les communications ont porté la situation alimentaire et nutritionnelle des ménages, celle des enfants, l’eau potable et l’assainissement ainsi que la situation humanitaire.

Dans son exposé, la cheffe de service chargé des études statistiques et sectorielles à la direction provinciale en charge de l’agriculture du Passoré, Odile Bonou a indiqué que la campagne agricole 2024-2025 se caractérise par un démarrage précoce et anormal des pluies dans la province.

Mme Bonou a relevé que les prix des denrées alimentaires sont en hausse du fait de la crise sécuritaire.

S’agissant de la situation nutritionnelle des ménages dans la province, le point focal en charge de la nutrition dans le district sanitaire de Yako, Léa Ouoba a souligné qu’avec l’accompagnement des ONG et associations partenaires (UNICEF, TDH et SEMUS), la situation alimentaire et nutritionnelle des ménages a connu des avancées très significatives.

Sur le plan humanitaire, plusieurs actions ont été menées par l’Etat et ses partenaires comme réponse humanitaire en faveur des personnes déplacées internes, des personnes hôtes vulnérables et des familles d’accueils courant 2ème semestre 2024 a informé la direction provinciale de l’action humanitaire.

La dernière communication a fait cas de la réhabilitation des ouvrages d’eau au profit des ménages tels que les Adductions d’eau portable simplifiée (AEPS), les forages équipés à gros débit et 5 blocs de latrines.

Le directeur provincial en charge de l’eau du Passoré, Ignace Nebié a fait le point de certaines réalisations en cours des échanges.

Le président du CT-CPSA du Passoré, Gilbert Ouédraogo a apprécié le déroulement des travaux et les échanges sur les différentes présentations tout en remerciant les partenaires financiers pour leur accompagnement.

Agence d’information du Burkina

