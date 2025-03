Burkina-Est-Tapoa-Sport-Culture-Lancement-Oscep

Tapoa : la Circonscription d’éducation de base de Diapaga lance ses activités de l’OSCEP

Diapaga, 19 mars 2025 (AIB)- la Circonscription d’éducation de base (CEB) de Diapaga a lancé mercredi ses activités de l’Organisation du sport et de la culture à l’école primaire (OSCEP), a constaté l’AIB.

C’est par un cross populaire et une séance d’aérobic que la CEB de Diapaga a procédé au lancement de ses activités de l’OSCEP. Partis du lycée Untaani de Diapaga, enseignants, FDS, autorités administratives, coutumières et religieuses de la ville ont arpenté les artères de la ville avant de rallier l’école centre B pour une séance d’aérobic.

L’apothéose a été l’opposition qui a mis aux prises l’école centre A à son homologue l’école centre B pour le match d’ouverture. Une rencontre qui s’est soldée par la victoire sans partage de l’école centre B, plus volontaire et plus réaliste, par le score de deux buts à zéro.

Lors de la cérémonie de lancement le Chef de la circonscription d’éducation de base de Diapaga Diassibo François d’Assise Gnoula, après les civilités a expliqué pourquoi après une trêve de 3 ans due au contexte sécuritaire, la CEB de Diapaga renoue avec la reprise des activités sportives et culturelles.

Il a donné l’importance du sport, et de la culture dans la formation intégrale de l’enfant, futur citoyen, avant de s’appesantir sur l’exigence de la pratique du sport pour tous, en paraphrasant Socrate selon lequel, « aucun homme n’a le droit d’être amateur en matière d’entrainement physique. C’est une honte de vieillir, sans savoir la force dont son corps est capable ».

Parlant de la culture le CCEB a rappelé que l’homme sans culture, est un arbre sans fruits, un zèbre sans rayures. Et de poursuivre que c’est la culture qui a fait de l’homme autre chose qu’un accident de la nature. Il a conclu en disant que le sport et la culture concourent à l’atteinte des finalités de l’éducation et constituent des catalyseurs de performances scolaires.

Trois mois durant, douze équipes vont dans un combat fraternel, se disputer dame coupe de la CEB de Diapaga. Même si l’édition 2025 se tient dans un contexte éprouvé par la crise humanitaire et par des attaques perturbant le déroulement des activités éducatives, l’école à Diapaga est restée debout et les activités sportives et culturelles reprendront leur droit dans la cité.

Aux acteurs engagés dans la compétition, il a demandé la tolérance, le fair-play et le respect mutuel. A l’endroit des encadreurs, même si le sport déchaîne des passions, il faut privilégier l’esprit de jeu pour ne pas perdre de vue la dimension éducationnelle de l’OSCEP.

Au-delà de l’enjeu il faut voir plutôt le jeu. Les élèves de l’école B ont, dans un poème et une chanson de bienvenue, rendu hommes aux FDS, VDP, enseignants, parents d’élèves, acteurs et partenaires de l’éducation.

La cérémonie riche en couleur était présidée par le préfet de Diapaga et placée sous le parrainage du Chef de Corps du 63e RIC de Diapaga, le Capitaine Yannick Sawadogo. Les activités de l’OSCEP de Diapaga sont placées sous le thème : « Sport et Culture à l’école primaire face aux défis sécuritaires et Humanitaires: un levier de résilience pour les communautés éducatives.

Agence d’information du Burkina

